Zašto vaša lozinka '123456' nije dovoljna: Digitalni saveti za miran san

U svetu u kojem se svakodnevno prijavljujemo na desetine servisa, od društvenih mreža do bankarskih aplikacija, jedan podatak je gotovo siguran – većina nas koristi lozinke koje hakeri mogu provaliti za svega nekoliko sekundi.

Oslanjanje na datume rođenja ili imena ljubimaca stvara „digitalnu bravicu“ koja je zapravo širom otvorena vrata za svakoga ko želi da zloupotrebi vaše privatne podatke.

Šta možete uraditi odmah da biste se zaštitili?

Pitali smo IT stručnjaka Aleksandra Đekića, koji se bavi razvojem web sistema, koje konkretne korake svako od nas može preduzeti već danas kako bi zaštitio svoj digitalni prostor:

- Pravilo "tri različite lozinke": Nemojte koristiti istu lozinku za sve. Podelite svoje naloge u tri grupe (npr. bankarstvo/posao, društvene mreže i "ostalo"), pri čemu svaka grupa mora imati svoj, jedinstven ključ.

- Aktivirajte 2FA svuda: Ovo nije opcija, već obaveza. Kada uključite dvostruku autentifikaciju, čak i ako neko provali vašu lozinku, neće moći da uđe bez koda koji stiže direktno na vaš telefon.

- Koristite "Password Manager": Prestanite da pamtite lozinke ili da ih pišete na papiriće. Alati kao što su Bitwarden ili 1Password pamte sve za vas, dok vi pamtite samo jednu "master" lozinku.

- Redovno „čišćenje“: Jednom mesečno prođite kroz podešavanja svog telefona ili naloga (Google/Facebook) i obrišite pristup aplikacijama koje više ne koristite.

Ažurirajte sisteme bez odlaganja: "Podseti me kasnije" je najgora komanda koju možete da kliknete. Ažuriranja sadrže sigurnosne zakrpe koje zatvaraju rupe kroz koje uljezi ulaze u vaš sistem.

Stručnost iza digitalne sigurnosti

Inače, Aleksandar Đekić svakodnevno primenjuje ove principe prilikom izrade sajtova kroz svoju platformu Izrada WordPress sajta, jer veruje da je sigurnost korisnika prioritet koji dolazi pre bilo kakvog dizajna. Njegov pristup je jasan: svaki web sajt mora biti "tvrđava", a ne samo lepa stranica na internetu.

Autor: D.S.