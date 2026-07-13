Danas je Pavlovdan: Evo zbog čega je ovaj praznik važan za pravoslavne vernike

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava sabor Svetih 12 Apostola - Pavlovdan. Svaki od dvanaest velikih Apostola ima dan kada se praznuje u godini.

Ipak, pravoslavna crkva je odredila da se današnji dan obeležava i slavi kao sabor sve dvanaestorice. Ovo su imena i dani posebnog praznovanja svete Dvanaestorice:

Sveti apostol Jakov Zavedejev - 13. maj

Sveti apostol Simon Zilot - 23. maj

Sveti apostol Vartolomej - 24. jun / 7. septembar

Sveti apostol Juda (Tadej) - 2. jul

Sveti apostol Petar - 11. jul / 29. januar

Sveti apostol Pavle - 11. jul

Sveti apostol Matej - 22. avgust

Sveti apostol Toma - 19. oktobar

Sveti apostol Jakov - 22. oktobar

Sveti apostol Filip - 27. novembar

Sveti apostol Matej Jevanđelist - 29. novembar

Sveti apostol Andrej Prvozvani - 13. decembar

Ovde treba pomenuti i kako je ko od ovih najsvetijih i najkorisnijih ljudi u istoriji sveta završio svoj zemni život: Petar - razapet naglavačke; Andrej - razapet; Jakov Zavedejev - posečen; Filip - razapet; Vartolomej - razapet, pa oderan i posečen; Toma - izboden sa pet kopalja; Matej - spržen ognjem; Jakov Alfejev - razapet; Tadej - razapet; Simon Zilot- razapet; Matija - kamenovan, pa mrtav posečen sekirom; Pavle - posečen. Prema crkvenim knjigama Carigradske Crkve, danas se ne praznuje samo sabor Svete Dvanaestorice, nego i Svete Sedamdesetorice Apostola (koji se inače praznuje 17. januara).

Autor: S.M.