Prirodni šećer otkriven u oblaku prašine i gasa blizu središta Mlečnog puta: Oglasili se naučnici

Prirodni šećer koji se nalazi u malinama i koristi se u preparatima za veštačko tamnjenje kože otkriven je u ogromnom oblaku prašine i gasa koji se nalazi blizu središta Mlečnog puta.

"Ovo otkriće ne znači da se galaksija okreće oko udaljene civilizacije bledih bića koja vode računa o bezbednosti i vole voće, već pokazuje da jedinjenja važna za život mogu da nastanu u hladnom prostranstvu između zvezda", prenosi Gardijan.

Naučnici ističu da se čini da se jednostavni šećer eritruroza stvara hemijskim reakcijama na sitnim međuzvezdanim česticama prašine, koje zatim dospevaju na obližnje planete ili stižu do njih nakon što budu ugrađene u komete koje se kasnije sudaraju sa planetama.

"Ovo je prvi put da je neki šećer otkriven u međuzvezdanom prostoru i važno je jer nam pokazuje da su takvi šećeri rasprostranjeniji nego što smo ranije mislili", rekla je dr Izaskun Himenez-Sera iz Centra za astrobiologiju Španije kod Madrida.

Ona je kazala da to otvara mogućnost da se život na drugim svetovima razvija na sličan način kao što se razvio na Zemlji.

Naučnici već dugo pokušavaju da razumeju kako su jednostavni šećeri postali toliko zastupljeni na Zemlji, jer laboratorijska istraživanja pokazuju da se oni nisu lako formirali na mladoj planeti.

Ranija otkrića šećera u drevnim meteoritima i na asteroidu Benu sugerisala su da neki šećeri možda potiču iz svemira, ali do sada takva jedinjenja nisu bila direktno pronađena u onome što astronomi nazivaju međuzvezdanim medijumom.

Himenez-Sera i njene kolege koristili su dva španska radio-teleskopa za posmatranje oblaka prašine nazvanog G+0.693-0.027, koji se nalazi blizu centra Mlečnog puta.

Nakon što nisu pronašli tragove jednostavnih šećera sa tri atoma ugljenika, nisu očekivali da će otkriti druge, ali su potom uočili karakterističan signal eritruroze, šećera sa četiri atoma ugljenika.

"Na moje iznenađenje, videla sam signale", rekla je Himenez-Sera.

U radu objavljenom u časopisu "Nejčer astronomi", istraživači opisuju kako eritruroza može da nastane kada se dva druga organska jedinjenja, glikolaldehid i etilen-glikol, koja su prisutna u nekim delovima svemira, spoje na mikroskopskim česticama prašine.

Te reakcije odvijaju se uprkos temperaturi od oko minus 250 stepeni Celzijusa.

Osim što mogu da predstavljaju izvor energije za život, jednostavni šećeri poput eritruroze mogu da reaguju i formiraju ribonukleotide - osnovne gradivne elemente onoga što je verovatno bio prvi genetski materijal, RNK.

Kako se rani život razvijao, DNK je postala stabilniji nosilac genetskog koda, dok je RNK ostala posrednik između gena i proteina od kojih je život izgrađen.

Naučnici procenjuju da je tokom perioda poznatog kao kasno teško bombardovanje, kada su Zemlju pogađale velike količine asteroida i kometa, na našu planetu moglo da padne nekoliko miliona tona eritruroze.

"Mislim da je ovakva kiša organskih materija bila ključni korak. Taj materijal je mogao da doprinese stvaranju prebiotičkih supa u kojima su sintetisani prvi biomolekuli", rekla je Himenez-Sera.

Eritruroza se u tragovima nalazi u crvenim malinama, ali se ovo jedinjenje koristi i u preparatima za veštačko tamnjenje kože.

Šećer reaguje sa aminokiselinama u mrtvim ćelijama kože i stvara smeđe polimere poznate kao melanoidini kroz Majarovu reakciju.

Isti proces daje tamnu koricu pečenom mesu.

"Čekali smo upravo ovakvo direktno otkriće", rekao je profesor Jošihiro Furukava sa Univerziteta Tohoku u Japanu, koji je otkrio šećere u asteroidu Benu.

Prema njegovim rečima, šećeri nastali u međuzvezdanom prostoru mogu da dospeju do Zemlje i drugih planeta putem prašine iz kometa.

"Taj dotok mogao je da pomogne pojavi života, ukoliko su uslovi na planetama omogućavali stvaranje života iz takvih molekula, iako taj proces još nije potpuno razjašnjen", dodao je on.

Autor: Marija Radić