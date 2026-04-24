POZNATO STANJE POVREĐENOG DEČAKA U EKSPLOZIJI U NOVOM SADU: Oglasili se lekari

Izvor: RINA, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Trinaestogodišnji dečak koji je danas povređen prilikom aktiviranja eksplozivne naprave na uglu Temerinske i Primorske ulice nalazi se u stabilnom stanju, potvrđeno je nakon prijema u Dečju bolnicu.

- Dečak je zadobio povredu malog prsta na ruci i zadržan je na odeljenju hirurgije radi daljeg praćenja i lečenja. Kako se navodi, njegovo stanje je stabilno i nije životno ugrožen - potvrđeno je za agenciju RINA.

Podsećamo, do incidenta je došlo kada se, prema nezvaničnim saznanjima, eksplozivna naprava aktivirala nakon što je pronađena u smeću. Jačina detonacije razbacala je otpad i predmete po ulici, što se vidi i na snimcima sa lica mesta.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Autor: S.M.

