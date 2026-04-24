OBJAVLJEN SNIMAK NAKON EKSPLOZIJE U NOVOM SADU: Dečak (13) našao BOMBU U SMEĆU, povređen prilikom detonacije! Jezivi prizori nakon razaranja (VIDEO)

Dečak star 13 godina povređen je danas nešto pre 16 časova u Novom Sadu, kada je, prema navodima, eksplodirala bomba koju je pronašao u smeću u blizini Najlon pijace. Zadobio je povredu šake i prevezen je u Dečju bolnicu, a nije životno ugrožen.
Dečak je eksplozivnu napravu navodno pronašao u smeću u blizini Najlon pijace, na uglu Temerinske i Primorske ulice, i izvukao osigurač.
Na mestu gde se dogodila eksplozija nalazi se gomila smeća, a prisutna je i policija.
Autor: S.M.