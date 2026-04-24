AKTUELNO

Hronika

OBJAVLJEN SNIMAK NAKON EKSPLOZIJE U NOVOM SADU: Dečak (13) našao BOMBU U SMEĆU, povređen prilikom detonacije! Jezivi prizori nakon razaranja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Dečak star 13 godina povređen je danas nešto pre 16 časova u Novom Sadu, kada je, prema navodima, eksplodirala bomba koju je pronašao u smeću u blizini Najlon pijace. Zadobio je povredu šake i prevezen je u Dečju bolnicu, a nije životno ugrožen.

Dečak je eksplozivnu napravu navodno pronašao u smeću u blizini Najlon pijace, na uglu Temerinske i Primorske ulice, i izvukao osigurač.


Na mestu gde se dogodila eksplozija nalazi se gomila smeća, a prisutna je i policija.

Autor: S.M.

#Bomba

#Dečak

#Novi Sad

#povređen

#smeće

