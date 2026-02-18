AKTUELNO

Hronika

POVREĐEN DEČAK (13), AUTO ZAVRŠIO U KANALU! Teška nesreća u Novom Sadu: Na terenu hitna, policija i vatrogasci

Izvor: blic, Foto: Pink.rs ||

U Novom Sadu, na Rumenačkom putu, večeras se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povređen dečak (13), piše "Blic".

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva vozila, a saobraćaj je na tom delu puta obustavljen.

Na licu mesta su ekipe hitne pomoći i policija.

Na teren su izašli vatrogasci, ali nije bilo potrebe da se seku vozila.

Povređeni su prevezeni u Klinički centar Vojvodina, a uviđaj je u toku.

Povređen je dečak star 13 godina koji je zadobio politraumatske povrede i u svesnom stanju je prevezen u dečju bolnicu na odeljenje hirurgije. Žensko lice staro 20 godina sa višestrukim povredama je u svesnom stanju prevezena na odeljenje reanimacije UC KCV.

Autor: D.Bošković

#Novi Sad

#auto

#decak

#hitna

