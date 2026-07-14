Fosil tiranosaurusa reksa prodat za NEVEROVATNU SUMU NOVCA: Rat ponudama trajao 10 minuta, identitet kupca tajna

Aukcijska kuća Sotbi prodala je fosil tiranosaurusa reksa (Tyrannosaurus rex) za 50,1 milion dolara, uključujući takse. Ovom prodajom oboreni su rekordi postavljeni poslednjih godina usled naglog uspona tržišta praistorijskih eksponata, javio je Njujork tajms.

Gorostasni skelet, sa nadimkom Gas, prodat je nakon skoro desetominutnog rata ponudama. Aukcijska kuća je odbila da imenuje kupca, pa čak i da otkrije njegovu lokaciju.

- Probajte sa većim zalogajem - rekla je Filis Kao, aukcionarka u Sotbiju, oko sedam minuta nakon početka prodaje u kojoj je učestvovalo sedam konkurenata. - To je, ipak, t-reks.

It’s a world record for Gus! The T. Rex just sold for $50.1 million at Sotheby’s New York, becoming the most expensive dinosaur ever up for auction.



Discover the story of the 67-million-year-old fossil >> https://t.co/nARpEBfo5K pic.twitter.com/cKUHe3MXYF — Sotheby's (@Sothebys) 14. јул 2026.

Ova prodaja omogućila je tiranosaurusu da povrati titulu najvrednijeg eksponata na komercijalnom tržištu fosila. Pre dve godine, sa tog trona ga je skinuo – ni manje ni više nego biljojed – kada je fosil stegosaurusa prodat na aukciji za 44,6 miliona dolara.

Ovaj dinosaurus, koji je živeo pre oko 67 miliona godina i čije ime u prevodu znači kralj guštera tirana, postao je jedan od najpoznatijih simbola sveta dinosaurusa, između ostalog zahvaljujući filmovima poput „Park iz doba jure“ i „King Konga“.

Autor: Marija Radić