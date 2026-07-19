Pao Facebook! Korisnici masovno prijavljuju problem

Društvena mreža Facebook od jutros beleži ozbiljne probleme u radu. Brojni korisnici širom sveta, uključujući i Srbiju, prijavljuju da iznenada ne mogu da pristupe svojim profilima.

Problemi su počeli oko 10 časova, a žalbe na nemogućnost pristupa neprestano pristižu. Kako navode korisnici, problemi su primetni kako na mobilnoj aplikaciji, tako i na desktop verziji sajta.

Šta prijavljuju korisnici?

Korisnici koji pokušavaju da pristupe platformi putem računara navode da im se prikazuje samo "beli ekran". S druge strane, deo korisnika dobija obaveštenje da im nalog trenutno nije dostupan.

Pogođene regije: Problemi sa pristupom zabeleženi su širom Balkana, kao i u drugim delovima sveta.

Status: U ovom trenutku zvaničan uzrok pada platforme nije poznat, a nadležni se još uvek nisu oglasili povodom tehničkih poteškoća.

Autor: D.S.