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Deo rakete SpejsEks mogao bi da UDARI U MESEC: Poznato i kad, oglasili se stručnjaci

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Deo rakete američke kompanije SpejsEks, čiji je osnivač američki milijarder Ilon Mask, mogao bi početkom avgusta slučajno da udari u Mesec, prema proračunima američkih astronoma i stručnjaka američke svemirske agencije NASA, koji prate kretanje ostatka rakete, dok se još procenjuje da li će eventualni udar moći da se vidi sa Zemlje.

Kako navode stručnjaci, gornji stepen rakete "Falkon 9", koju je kompanija Spejseks lansirala u januaru 2025. godine, mogao bi da se sudari sa Mesecom 5. avgusta.

Raketu kompanije Spejseks, čiji je osnivač milijarder Ilon Mask, tada je lansirala dva uređaja za sletanje na površinu Meseca, a deo rakete koji je ostao u svemiru sada se nalazi na putanji koja bi mogla da dovede do nenamernog udara, navodi Juronjuz.

Američki astronom Bil Grej i NASA upozorili su da bi gornji deo rakete mogao da pogodi Mesec, a njihove procene prenela je nemačka novinska agencija DPA.

Specijalizovani portal Spejs.com navodi da je početkom jula Institut NASA za virtuelna istraživanja Sunčevog sistema (SSERVI) organizovao panel diskusiju o mogućem sudaru.

Stručnjaci i dalje razmatraju da li će eventualni udar biti moguće posmatrati sa Zemlje.

Foto: Tanjug AP/John Raoux

Prema procenama, deo rakete mogao bi da pogodi samu ivicu vidljivog dela Meseca, dok bi oblak prašine nastao pri udaru mogao da bude osvetljen Sunčevom svetlošću i postane uočljiv sa Zemlje.

Gornji stepen rakete "Falkon 9" ima masu od oko četiri tone i trenutno se kreće brzinom većom od dva kilometra u sekundi, navodi Spejs.com.

NASA, međutim, ocenjuje da su šanse da udar bude posmatran sa Zemlje veoma male.

"Mislim da će biti veoma, veoma teško videti ga, ako ne i nemoguće", rekao je Vilijam Kuk iz NASA-e.

Udari u Mesec događaju se i u okviru naučnih istraživanja, ali su takvi događaji uobičajeno unapred planirani i koriste se za proučavanje površine jedinog Zemljinog prirodnog satelita.

Autor: Marija Radić

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