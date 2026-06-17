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Tramp u Parizu poručio: Bilo bi nepravedno da Iran nema balističke rakete kad ih druge zemlje imaju

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi bilo nepravedno da Iran nema balističke rakete kad ih druge zemlje imaju.

Tramp je rekao novinarima u Parizu da Saudijska Arabija i Katar imaju balističke rakete, preneo je Rojters.

Američki predsednik je najavio da će vojska Sjedinjenih Američkih Država ostati u Zalivu "na neko vreme" nakon što je Vašington postigao sporazum sa Teheranom o okončanju sukoba.

Tramp je to rekao novinarima nakon što je sleteo na aerodrom Orli u Parizu, odakle je otišao na večeru u Versaj sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Tramp i Makron prethodno su učestvovali na sastanku G7 u Evijanu u Francuskoj.

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Autor: Pink.rs

#Balističke rakete

#Donald Tramp

#Emanuel Makron

#Iran

#SAD

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