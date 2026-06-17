Tramp u Parizu poručio: Bilo bi nepravedno da Iran nema balističke rakete kad ih druge zemlje imaju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi bilo nepravedno da Iran nema balističke rakete kad ih druge zemlje imaju.
Tramp je rekao novinarima u Parizu da Saudijska Arabija i Katar imaju balističke rakete, preneo je Rojters.
Američki predsednik je najavio da će vojska Sjedinjenih Američkih Država ostati u Zalivu "na neko vreme" nakon što je Vašington postigao sporazum sa Teheranom o okončanju sukoba.
Tramp je to rekao novinarima nakon što je sleteo na aerodrom Orli u Parizu, odakle je otišao na večeru u Versaj sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.
Tramp i Makron prethodno su učestvovali na sastanku G7 u Evijanu u Francuskoj.
Autor: Pink.rs