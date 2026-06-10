TRAMP ZAGRMEO IZ OVALNOG KABINETA: Ponovo ćemo napasti Iran, udarićemo ih VEOMA SNAŽNO!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas u Ovalnom kabinetu da će Sjedinjene Američke Države nastaviti sa žestokim vojnim napadima na Iran, optužujući Teheran za namerno odugovlačenje i nedostatak napretka u pregovorima o okončanju rata.

Tramp je naglasio da Vašington neće sedeti skrštenih ruku, a kao neposredan povod za najnoviju eskalaciju naveo je obaranje američkog vojnog helikoptera "Apač" u strateški ključnom Ormuskom moreuzu.

"Napadaćemo ih, napadaćemo ih veoma snažno! Zbog toga smo ih juče snažno udarili. Danas ćemo ih ponovo snažno udariti, u slučaju da to propustite, u slučaju da ne uključite televizor... A videćemo šta će se na kraju desiti sa sporazumom", poručio je Tramp u svom prepoznatljivom, oštrom stilu.

Iako je potvrdio da su pregovori sa Iranom i dalje u toku, američki lider je izrazio ogromno nezadovoljstvo brzinom kojom se proces odvija, ocenivši da sve ide isuviše sporo.

"Radim sa Iranom već nekoliko meseci. Trebalo bi da potpišu sporazum, jer je on dobar za njih, ali oni samo kucaju po tastaturi, ne znam uopšte šta rade. Sve što treba da urade jeste da počnu da potpisuju papir. Sve je već ispregovarano, ali oni svaki put kažu da im treba još par dana. Treba im previše vremena da ispregovaraju sporazum koji je odličan za njih", kazao je predsednik SAD.

Da situacija preti da preraste u sukob neviđenih razmera, pokazuje i Trampovo upozorenje da Bela kuća ne isključuje mogućnost direktnih udara na ključnu civilnu infrastrukturu Irana. Ukoliko zvanični Teheran nastavi sa taktikom odugovlačenja, na meti američkih projektila mogle bi se naći elektroenergetske mreže, elektrane i mostovi širom zemlje.

Autor: D.S.