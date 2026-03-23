AKTUELNO

Svet

Tramp otkrio: SAD i Iran razgovaraju - bez napada na elektrane u narednih 5 dana

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da su Sjedinjene Američke Države i Iran vodili produktivne razgovore u poslednja dva dana, nakon čega je od američkog Ministarstva rata zatražio odlaganje bilo kakvih napada na iransku energetsku infrastrukturu i elektrane u narednih pet dana.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Istina napisao da su se razgovori vodili oko potpunom rešavanju "neprijateljstva" na Bliskom istoku.

"Sudeći po tonu ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom nedelje, zatražio sam od Ministarstva da odloži napade na energetsku infrastrukturu i elektrane na pet dana, što će zaviti od uspeha pregovora i diskusija", napisao je Tramp.

On je u subotu izjavio da će, ukoliko Iran ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, Sjedinjene Američke Države uništiti iranske elektrane, počevši od najveće.

Iranska revolucionarna garda je saopštila da će Iran uzvratiti u slučaju napada na iranski elektroenergetski sektor napadima na izraelske elektrane, kao i na elektrane koje snabdevaju američke baze u zemljama regiona Persijskog zaliva.

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Iran

#Razgovor

#SAD

#elektrane

