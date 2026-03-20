OGLASIO SE TRAMP: Iran više nema mornaricu, potopili smo im 58 brodova za samo dva dana! NATO saveznici su KUKAVICE!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Iran "više nema mornaricu", kao i da su snage Sjedinjenih Američkih Država potopile 58 iranskih brodova u roku od samo dva dana.

Tramp je u Beloj kući, tokom uručenja nagrada fudbalskom timu američke Mornarice, naglasio da SAD imaju najveću mornaricu na celom svetu i da im na vojnom planu ide izuzetno dobro. On je ponovio da Amerika neće dozvoliti Iranu da stvori nuklearno naoružanje, uz ocenu da bi Teheran takvo oružje do sada sigurno upotrebio da ga zaista poseduje u svom arsenalu.

Predsednik SAD je ranije danas žestoko kritikovao saveznike u NATO-u zbog odbijanja da učestvuju u operacijama protiv Irana, poručivši da će Vašington dobro zapamtiti takvo ponašanje. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da je NATO bez Sjedinjenih Američkih Država običan "papirni tigar", a saveznike je nazvao kukavicama jer nisu želeli da učestvuju u borbi za zaustavljanje nuklearnog Irana.

On je ocenio da je ova borba sada vojno dobijena uz mali rizik za druge zemlje, ali je istovremeno ukazao na licemerje pojedinih članica saveza koje se sada žale na visoke cene nafte, iako nisu želele da daju svoj doprinos u rešavanju krize.

Autor: D.S.