'SAD JE U POZICIJI DOMINACIJE' Tramp: Iran je potpuno poražen i želi sporazum

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Allison Robbert ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran poražen i da želi sporazum, ali ne sporazum koji bi on lično prihvatio.

"Iran je imao planove da preuzme ceo Bliski istok i potpuno uništi Izrael. Baš kao i sam Iran, i ti planovi su uništeni", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

On je dodao da mediji koji šalju lažne vesti "mrze" da izveštavaju o tome koliko je dobro vojska Sjedinjenih Američkih Država delovala protiv Irana.

"Iran je potpuno poražen i želi sporazum - ali ne sporazum koji bih ja prihvatio! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", naveo je Tramp.

Govoreći novinarima u petak pre polaska za Floridu, Tramp je rekao da rat "ide veoma dobro" i da su SAD ostvarile "mnogo velikih pogodaka i velikih pobeda", ocenivši da se nalaze u poziciji "dominacije kakvu niko nikada ranije nije video", preneo je CBS.

On je naveo da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo, kao i veći deo vojske, uništeni i dodao je da je "njihova velika pretnja nestala u svakom pogledu".

"Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, većina njihove vojske je nestala, velika pretnja je u svakom pogledu nestala", rekao je Tramp o Iranu.

Takođe je rekao i da očekuje da će cene gasa pasti kada se rat završi, naglašavajući da je bilo neophodno okončati nuklearnu pretnju na Bliskom istoku i širom sveta.

Na pitanje koliko bi sukob mogao da traje, odgovorio je da će trajati "koliko bude potrebno".

On je ocenio da bi američka mornarica uskoro mogla da počne da prati tankere kroz Ormuski moreuz.

15. DAN RATA AMERIKE I IZRAELA PROTIV IRANA! Bliski istok u PLAMENU, pogođeni heliodrom i PVO ambasade SAD u Bagdadu, HITNA EVAKUACIJA u centru Dohe!

Autor: Marija Radić

Tramp: Pokrenut trgovinski sporazum između SAD i Japana, investicije vredne 550 milijardi dolara

Tramp: SAD i EU imaju dobre šanse da postignu trgovinski sporazum

'MISLIM DA IDE PO PLANU' Tramp: Napadi na Iran bi mogli da traju četiri nedelje

Tramp tvrdi: Iran traži dogovor, ali je 'malo zakasnio'

OGLASIO SE TRAMP O NAPADU NA IRAN: Nisam želeo da to urade, ali..

Tramp rekao Zelenskom da želi do leta da se završi rat u Ukrajini