Potopili smo 9 iranskih ratnih brodova: Novo oglašavanje Donalda Trampa

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se danas drugog dana Operacije "Epski bes" i objavio da su SAD potopile 9 iranskih ratnih brodova.

Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Sociial:

"Upravo sam obavešten da smo uništili i potopili 9 iranskih ratnih brodova, od kojih su neki relativno veliki i važni. Idemo za ostalima uskoro će i oni plutati na dnu mora!", naveo je Tramp i dodao:

"U drugom napadu, uglavnom smo uništili njihov pomorski štab. Osim toga, njihova mornarica se odlično snalazi!".

Autor: Marija Radić