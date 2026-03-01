AKTUELNO

Svet

Tramp se oglasio i šokirao svet: Pobili smo im 48 vođa jednim udarcem

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Allison Robbert ||

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas za CNBC da vojne operacije protiv Irana napreduju brže nego što je predviđeno.

On se osvrnuo na tok vojnih dejstava, ali i na potencijalne potrese na tržištu energenata.

Na pitanje o naglom skoku cena nafte, Tramp je odgovorio da nije zabrinut.

"Ništa me ne zabrinjava. Samo radim ono što je ispravno. Na kraju se sve uvek posloži", poručio je on.

Govoreći o konkretnim rezultatima na terenu, Tramp je istakao ogroman uspeh tekućih operacija. "Niko ne može da veruje kakav uspeh postižemo - 48 vođa je uklonjeno jednim jedinim udarcem! Stvari se odvijaju neverovatnom brzinom“, izjavio je Tramp.

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Iran

#SAD

#Smrt

#vođe

