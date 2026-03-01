Tramp se oglasio i šokirao svet: Pobili smo im 48 vođa jednim udarcem

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas za CNBC da vojne operacije protiv Irana napreduju brže nego što je predviđeno.

On se osvrnuo na tok vojnih dejstava, ali i na potencijalne potrese na tržištu energenata.

Na pitanje o naglom skoku cena nafte, Tramp je odgovorio da nije zabrinut.

"Ništa me ne zabrinjava. Samo radim ono što je ispravno. Na kraju se sve uvek posloži", poručio je on.

Govoreći o konkretnim rezultatima na terenu, Tramp je istakao ogroman uspeh tekućih operacija. "Niko ne može da veruje kakav uspeh postižemo - 48 vođa je uklonjeno jednim jedinim udarcem! Stvari se odvijaju neverovatnom brzinom“, izjavio je Tramp.

Autor: Marija Radić