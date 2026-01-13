'PREUZMITE INSTITUCIJE' Oglasio se Tramp u dramatičnoj poruci Irancima: Protestujte, STIŽE POMOĆ i zapamtite imena ubica

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da "pomoć stiže" i pozvao građane Irana da "nastave proteste" i da "preuzmu" svoje institucije, piše britanski "Gardijan".

"Iranske patriote, nastavite da protestujete - preuzmite svoje institucije! Sačuvajte imena ubica i zlostavljača. Oni će platiti veliku cenu. Otkazao sam sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok ne prestane besmisleno ubijanje demonstranata. Pomoć je na putu. MIGA ("Make Iran Great Again")", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

Ranije danas dva neimenovana izvora iz američkog Ministarstva odbrane rekla su da je Tramp upoznat sa širokim spektrom vojnih i tajnih opcija koje bi mogle da budu primenjene protiv Irana, uključujući mere koje prevazilaze konvencionalne vazdušne napade.

Prema navodima više izvora upoznatih sa situacijom, Trampov tim za nacionalnu bezbednost održaće danas sastanak u Beloj kući kako bi razmotrio ažurirane opcije prema Iranu, ali nije poznato da li će predsednik SAD lično prisustvovati sastanku, piše "Si-Bi-Es njuz", a prenosi Tanjug.

Broj žrtava porastao na 1.850?

Krvavi protesti u Iranu, koji su počeli 28. decembra prošle godine a eskalirali početkom ove, odneli su, prema poslednjim procenama najmanje 1.850 života.

Ove podatke iznela je američka novinska agencija Aktivista za ljudska prava (HRANA). Prethodno je procenjeno da je stradalo oko 500 ljudi.

Kako su saopštili iz pomenute agencije, najmanje 16.784 ljudi je dosad uhapšeno, preneo je "Si-En-En".

Autor: Iva Besarabić