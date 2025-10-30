Tramp: SAD će ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

U objavi na platformi Truth Social, neposredno pre ličnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Busanu, u Južnoj Koreji, Tramp je rekao da će "ovaj proces početi odmah", bez navođenja koje vrste testiranja nuklearnog oružja će se sprovoditi.

Tramp je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju više nuklearnih bojevih glava nego bilo koja druga zemlja, nakon što je preuzeo zasluge za "kompletno ažuriranje i renoviranje postojećeg oružja" tokom svog prvog mandata.

On je kazao da Rusija ima drugi najveći broj nuklearnih bojevih glava na svetu, a da je Kina "na dalekom trećem mestu, ali će biti izjednačena u roku od pet godina".

"Zbog ogromne razorne moći (nuklearnog oružja), mrzeo sam da to uradim, ali nisam imao izbora", rekao je Tramp.

Ruski predsednik Vladimir Putin juče je saopštio da je ta zemlja sprovela uspešno testiranje podvodnog drona - torpeda "posejdon" sa nuklearnim pogonom, čija snaga premašuje snagu interkontinentalne rakete "sarmat".