Najnovije oglašavanje Trampa: Iran veoma želi dogovor, može biti postignut u narednih pet dana

Iran žarko želi da postigne dogovor o prekidu rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp, dodajući da dogovor može biti postignut u narednih pet dana.

On je istakao da pregovore sa iranskom stranom u najvećoj meri obavljaju njegovi specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, prenosi Foks njuz.

U razgovoru za mrežu CNBC, Tramp je prethodno potvrdio da se vode "vrlo intenzivni razgovori".

Na pitanje sa kim je konkretno razgovarao, Tramp je rekao: "Pa, imaju predstavnike".

"Smatram da je smenjen režim (u Iranu), zato što su ovo novi ljudi sa kojima razgovaram", rekao je Tramp.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social ranije danas saopštio da su Sjedinjene Američke Države i Iran vodili produktivne razgovore u poslednja dva dana, nakon čega je od američkog Ministarstva rata zatražio odlaganje bilo kakvih napada na iransku energetsku infrastrukturu i elektrane u narednih pet dana.

Tramp je napisao da su se razgovori vodili o potpunom rešavanju "neprijateljstava" na Bliskom istoku.

"Sudeći po tonu ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom nedelje, zatražio sam od Ministarstva da odloži napade na energetsku infrastrukturu i elektrane na pet dana, što će zaviti od uspeha pregovora i diskusija", napisao je Tramp.

Autor: Marija Radić