'NISU NI ŽELELI DOGOVOR' Tramp se oglasio: Sukob sa Iranom može da se završi samo na 2 načina

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Američki predsednik Donald Tramp rekao je za izraelske medije da je pokrenuo napad na Iran jer je shvatio da iransko rukovodstvo ne želi dogovor!

- Iranci su bili blizu dogovora, a zatim su odustali, bili su blizu, a zatim su odustali. Iz toga sam shvatio da zapravo nisu ni želeli dogovor - rekao je Tramp za izraelski Kanal 12.

Tramp je rekao da bi Iran do sada imao nuklearno oružje da ih Amerika i Izrael nisu napali u junu.

- Imam mnogo izlaznih tačaka iz ove kampanje. Mogu јe produžiti i preuzeti kontrolu nad svim ili završiti za nekoliko dana i reći Irancima da ćemo vas ponovo videti za nekoliko godina ako počnete sa obnovom. Svakako će im biti potrebno nekoliko godina da se oporave od ovog napada - rekao je Tramp.

ŠOK OBRT NA BLISKOM ISTOKU: Hamnei preživeo napade, Teheran zvanično potvrdio da je lider BEZBEDAN! Neočekivana ponuda za mir usred pakla u Emiratima!

Američki lider Donald Tramp, podsetimo, saopštio je jutros da su SAD započele "velike borbene operacije" protiv Irana. Izrael je prethodno saopštio da je pokrenuo "preventivni" vojni udar na Iran. Na meti iranskih dronova i raketa u uzvratnom napadu, pored američkih vojnih baza u regionu i teritorije Izraela, našli su se i luksuzni deo Dubaija, centar Abu Dabija, prestonica Bahreina, međunarodni aerodrom u Kuvajtu...

STRAVIČNI SNIMCI IZ DUBAIJA: Gore turističke atrakcije, crni dim kulja gradom, ima povređenih (VIDEO)

Autor: Marija Radić

