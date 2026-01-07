TRAMP SE HITNO OGLASIO: Amerika postigla dogovor o uvozu venecuelanske nafte u vrednosti od 2 milijarde dolara!

Donald Tramp je izjavio da su Sjedinjene Države postigle dogovor o uvozu venecuelanske sirove nafte u vrednosti od 2 milijarde dolara.

Cene nafte pale su u sredu nakon što je predsednik Donald Tramp izjavio da su Sjedinjene Države postigle dogovor o uvozu venecuelanske sirove nafte u vrednosti od 2 milijarde dolara, što se očekuje da poveća ponudu najvećem svetskom potrošaču nafte.

Kretanje cena na svetskim tržištima

Terminski ugovori za naftu Brent pali su za 81 cent, odnosno 1,3%, na 59,89 dolara po barelu u 05.50 GMT, dok je američka laka nafta West Texas Intermediate (WTI) pojeftinila za 1 dolar, ili 1,7%, na 56,13 dolara po barelu.

Oba referentna pokazatelja nastavila su pad veći od 1 dolar u odnosu na prethodnu trgovinsku sesiju, jer učesnici na tržištu očekuju obilnu globalnu ponudu ove godine.

SAD u proseku troše oko 20 miliona barela nafte i srodnih proizvoda dnevno, što bi značilo da bi isporuka iz Venecuele predstavljala ekvivalent oko dva i po dana američkog snabdevanja.

Bela kuća organizuje sastanak u petak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija kako bi se razgovaralo o Venecueli.

Tramp je naveo da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama.

Kancelarija za štampu Vlade Venecuele nije odgovorila na zahtev za komentar o Trampovoj objavi.

Preusmeravanje isporuka i pritisak na Venecuelu

Dogovor bi u početku mogao da zahteva preusmeravanje tereta koji su prvobitno bili namenjeni Kini. Venecuela bi mogla nastojati da plasira milione barela nafte koji su zaglavljeni u tankerima i skladištima kako bi izbegla dodatne eskalacije sa SAD.

Tramp je zahtevao da se Venecuela otvori za američke naftne kompanije ili da se suoči sa eskalacijom vojne intervencije. Nakon toga, američke snage su tokom vikenda zarobile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Uticaj na prezasićeno tržište

Analitičari navode da bi sporazum zadržao cene niskim na već prezasićenom tržištu.

- Izvoz venecuelanske nafte u SAD pre svega je poremetio američko tržište, što će dodatno produbiti globalni višak ponude - rekao je Jang An, analitičar u kompaniji Haitong Futures.

Prognoze viška ponude

Analitičari Morgan Stanleya procenjuju da bi tržište nafte moglo dostići suficit i do 3 miliona barela dnevno u prvoj polovini 2026. godine, na osnovu slabog rasta potražnje prošle godine i povećane ponude iz zemalja OPEK-a i proizvođača van OPEK-a.

Dugoročnije posledice po proizvodnju

Ipak, mogućnost većeg izvoza jeftino proizvedene venecuelanske nafte mogla bi da zaustavi širenje proizvodnih kapaciteta u Sjedinjenim Državama i drugde, naveli su analitičari BMI-ja u belešci objavljenoj u sredu. BMI je deo Fitch Solutions-a.

Venecuela je prodavala svoju glavnu vrstu sirove nafte, Merey, po ceni koja je oko 22 dolara po barelu niža od Brenta za isporuku u svojim lukama.

- To povećava očekivanu cenu nafte na srednji rok, naročito ako venecuelanski režim opstane - zaključili su analitičari BMI-ja.

Autor: D.Bošković