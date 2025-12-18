Amerika dogovorila posao od preko 11 milijardi dolara: Kinezi na nogama

AKTUELNO

Sjedinjene Države su u sredu odobrile prodaju oružja Tajvanu u vrednosti od oko 11,1 milijardu dolara, s ciljem jačanja odbrambenih sposobnosti ostrva.

Američka Agencija za odbrambenu bezbednosnu saradnju (DSCA) saopštila je u osam odvojenih izjava, u kojima su navedeni detalji, da će prodaja „unaprediti bezbednost primaoca i pomoći u održavanju političke stabilnosti, vojne ravnoteže i ekonomskog napretka u regionu“.

Paket naoružanja uključuje:

- samohodne haubice i prateću opremu, procenjene vrednosti 4,03 milijarde dolara,

- visokomobilne artiljerijske raketne sisteme (HIMARS) i prateću opremu, procenjene na 4,05 milijardi dolara,

- softver, opremu i usluge za taktičku mrežu misija, sa pratećom opremom u vrednosti od oko 1,01 milijardu dolara.

DSCA je navela da će predložena prodaja pomoći Tajvanu „u suočavanju sa sadašnjim i budućim pretnjama, unapređenjem sposobnosti samoodbrane oružanih snaga“, dodajući da primaoc neće imati poteškoća u integraciji ove opreme i usluga u svoje oružane snage.

Američka agencija je takođe naglasila da prodaja „neće promeniti osnovnu vojnu ravnotežu u regionu“.

Sporazum će, međutim, verovatno izazvati gnev Pekinga, koji odbacuje svaku zvaničnu saradnju između Sjedinjenih Država i Tajvana. Kinesko rukovodstvo u Pekingu smatra Tajvan delom Narodne Republike Kine, uprkos činjenici da ostrvo ima sopstvenu, faktički nezavisnu vladu od 1949. godine.

Tajvan je u novembru najavio dopunski budžet od 1,25 biliona novih tajvanskih dolara (oko 34 milijarde evra) za narednih osam godina, što je predsednik Laj Čing-te (Lai Ching-te) opisao kao potez koji naglašava posvećenost ostrva očuvanju sopstvene demokratije.

Predsednik je dodao da Tajvan planira da sredstva predviđena za period 2026–2033. iskoristi za kupovinu novog naoružanja od Sjedinjenih Država i dalje jačanje svojih odbrambenih kapaciteta.

