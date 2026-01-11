Predlažem Kubi da napravimo dogovor posle će biti prekasno

Nikakva nafta više neće stizati na Kubu iz Venecuele, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp i pozvao kubanske vlasti da što pre naprave dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, ''pre nego što bude prekasno''.

- Kuba je godinama živela od velikih količina nafte i novca iz Venecule. Zauzvrat, Kuba je pružala ''bezbednosne usluge'' za poslednja dva venecuelanska diktatora, ali više ne - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social).



Prema njegovim rečima, većina Kubanaca koji su pružali bezbednosne agencije predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru ubijena je u napadu američkih snaga prošle sedmice, kada je Maduro uhapšen.

- Venecuela sada ima Sjedinjene Američke Države, daleko najmoćniju vojsku na svetu da ih zaštiti, i mi ćemo ih zaštititi. Više neće biti nafte i novca za Kubu - ništa! Toplo predlažem da naprave dogovor, pre nego što bude prekasno - napisao je Tramp.

Prethodno je američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) saopštila da je ekonomska i politička situacija na Kubi ozbiljna, ali da ne odražava Trampovu tvrdnju da je zemlja ''blizu pada'' nakon vojne akcije u Venecueli.

CIA navodi da ključni sektori kubanske ekonomije, poput poljoprivrede i turizma, trpe zbog čestih nestanaka struje, sankcija i drugih problema.

Gubitak nafte i druge podrške iz Venecuele, dugogodišnjeg saveznika, mogao bi dodatno da oteža upravljanje zemljom.

Uprkos tome, poslednje procene nisu dale jasnu ocenu da li pogoršana ekonomska situacija može da destabilizuje vlast u Havani.

Stručnjaci ocenjuju da će posledice smanjenog snabdevanja naftom iz Venecuele za Kubu biti ozbiljne, iako ekonomija zemlje decenijama pati zbog državnog planiranja i američkog embarga.

Prema izveštajima CIA, van Havane nestanci struje traju i do 20 sati dnevno, što ranije nije bio slučaj.

Takođe, demografski podaci pokazuju pad stanovništva ispod devet miliona, dok veliki broj mladih ljudi napušta zemlju.

Autor: D.Bošković