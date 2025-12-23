DRAMA OKO GRENLANDA NE PRESTAJE: Tramp poručuje – Moramo da ga imamo!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama zbog „nacionalne zaštite“ i da Vašington „mora da ga ima“, što je izazvalo novi diplomatski spor sa Danskom.

Tramp o Grenlandu

Na pitanje BBC-a o ulozi Džefa Lendrija, guvernera Luizijane imenovanog za specijalnog izaslanika za Grenland, Tramp je rekao da će SAD „morati da reše“ pitanje Grenlanda, naglašavajući da je ostrvo važno za bezbednost, a ne zbog minerala.

Reakcija Danske i Grenlanda

Premijeri Danske i Grenlanda, Mete Frederiksen i Jens-Frederik Nilsen, u zajedničkom saopštenju ponovili su da su granice i suverenitet država utemeljeni u međunarodnom pravu i da „Grenland pripada Grenlanđanima“. Dodali su da SAD ne bi trebalo da preuzmu ostrvo i da očekuju poštovanje teritorijalnog integriteta.

Stav EU

Portparol EU Anuar El Anuni reagovao je na izjave iz Vašingtona, naglasivši da teritorijalni integritet Kraljevine Danske mora biti sačuvan.

Istorija pokušaja

Ovo nije prvi put da SAD žele Grenland. Još 1867. godine američki državni sekretar Vilijam H. Sivord pokušao je da kupi ostrvo, ali bez uspeha. Godine 1946. SAD su ponudile 100 miliona dolara, što je Danska odbila. Tokom prvog Trampovog mandata 2019. godine ponovo je pokušano da se Grenland kupi, ali su danske i grenlandske vlasti odbacile ponudu.

Autor: Dalibor Stankov