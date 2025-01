Đurđev: Srbija da bude prva zemlja koja će podržati američke aspiracije u vezi Kanade, Grenlanda i Panamskog kanala!

,,Srbija mora da gradi što bolje odnose sa novom administracijom Donalda Trampa i Sjedinjenim Američkim Državama i zato treba da bude prva zemlja na svetu koja će javno podržati Trampove želje da Kanada i Grenland postanu nove savezne države unutar Sjedinjenih Država, te da iste ponovo uzmu pod svoju kontrolu Panamski kanal" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On smatra da Srbija nema niti jedan razlog da brani interese Kanade, Danske i Paname u tom smislu, jer su sve te zemlje priznale nezavisnost tzv. Kosova.

,,Za razliku od tih zemalja, čiji je uticaj na dešavanja u Evropi i na Balkanu minimalan, naša budućnost u mnogome zavisi od odnosa sa SAD. Ta zemlja je svakako izgradila Panamski kanal, od trgovine sa njom Kanada živi dobro, a Grenland ni ne treba da bude deo Danske jer je ona isti okupirala i čije je autohtono stanovništvo Inuite sistemski diskriminisala" - napomenuo je Đurđev.

Predsednik Srpske lige izrazio je nadu da će Tramp ukinuti sankcije NIS-u i da će doći do dogovora između njega i ruskog predsednika Vladimira Putina. ,,Srbija može biti prirodni most saradnje između SAD i Rusije i to treba videti kao našu veliku šansu u budućnosti" - zaključio je Đurđev.

Autor: Snežana Milovanov