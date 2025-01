Đurđev o formiranju novog pokreta: Srbija treba snažnu organizaciju za stabilnost i budućnost

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, istakao je da trenutne političke i društvene okolnosti nameću neophodnost ovakvog organizovanja, kao što je formiranje Pokreta za narod i državu, i naglasio da će pokret omogućiti bolje suočavanje sa izazovima sa kojima se Srbija suočava.

Đurđev je naglasio da je pokret dugo očekivan i da su njegove ambicije usklađene s vizijom predsednika države, dok je takođe istakao ključne političke probleme, kako na domaćem, tako i na globalnom planu.

Govoreći o najavi pokreta, Đurđev je podsetio na njegovu raniju najavu i objasnio zašto je bilo potrebno vreme za njegovo formiranje.

- Činjenica da je pokret najavljen već pre nekoliko godina govori u prilog tome kolika je njegova neophodnost. Takođe, činjenica da do sada nije formiran jasno stavlja svima nama do znanja da to nije ni malo jednostavno i lako formirati, pogotovo u dinamičnim političkim okolnostima koje su zahvatile ne samo našu državu, nego generalno čitav svet - rekao je Đurđev.

Dodao je da su političke i društvene okolnosti u međuvremenu dodatno intenzivirane.

- S jedne strane, sve je to intenzivirano pre svega unutrašnjim političkim neprilikama i događajima koji su nas zadesili. Ono što smatram pozitivnim jeste što se puno toga neće raditi unapred, već će se strategija razvijati u hodu. Mislim da je to pozitivna stvar - objasnio je on.

Đurđev je istakao da trenutne okolnosti zahtevaju fleksibilnost i spremnost na prilagođavanje. Kako je rekao, promena raspoloženja građana, ali i političke dinamike, diktira pristup formiranju pokreta.

- Još uvek se ne zna ime pokreta, što smatram pozitivnim. Generalno se raspoloženje i okolnosti brzo menjaju. Mislim da je potrebno reagovati u skladu s tim i prilagođavati se realnostima - rekao je Đurđev.

On je ocenio da će se osnivanjem pokreta ubrzati politička dinamika i da će se jasno videti ko pruža podršku predsedniku i njegovoj ideji, a ko kalkuliše.

Na pitanje kada je čuo da se neko bavi rešavanju problema i ključnim nacionalnim pitanjima, Đurđev je istakao da to čuje svaki dan.

- Recimo, ukoliko pratite aktivnosti premijera Republike Srbije, gospodina Vučevića, videćete da ne radi ništa drugo sem da pokušava da smiruje strasti. Ukoliko vidimo izjave predsednika države pokušava na svaki mogući način da izađe u susret svim onim nerazumnim zahtevima - izjavio je Đurđev.

Osvrnuo se i na stav opozicije prema vlasti i njihovim zahtevima.

- Opozicija ima niz zahteva koje je nemoguće ispuniti ili oni koji se ispune, apsolutno se ne uvažavaju kao činjenica da su ispunjeni i uvaženi - rekao je Đurđev.

Đurđev je naglasio da je nerazumevanje globalnih političkih tokova jedna od najvećih opasnosti za Srbiju.

- Ono što je, sa druge strane, tu po mene izuzetno zanimljivije, a samim tim u priličnoj meri i opasnije za našu državu i narod, jeste to nerazumevanje globalnih kretanja i neuvažavanje svega onoga što se desilo činjeničnim izborom Donalda Trampa za predsednika Sjedinjenih Američkih Država i svih onih kretanja, rejtinga političkih partija, pokreta, vrednosti ideja na tlu Evropske unije i kakve će oni refleksije imati na naše područje - ocenio je Đurđev.

Đurđev je izrazio mišljenje da Vlada mora pokazati više jedinstva i odlučnosti u suočavanju s izazovima.

- Mislim da je neophodno, da je nužno stvari nazvati pravim imenom. Reći da se u Republiku Srbiju slila ogromna količina novca sa zapada u nevladine organizacije i određene paramedije, određene parapolitičke strukture i političke strukture s ciljem da našoj državi sprovedu obojenu revoluciju i da sa vlasti skinu legalno izabranog predsednika Republike Srbije i legalno izabranu vladu - rekao je Đurđev.

Dodao je da su trenutni protesti u velikoj meri organizovani od strane manjine, dok većina građana Srbije obavlja svoje svakodnevne aktivnosti.

- Većina, ogromna većina državljana Republike Srbije će redovno obavljati svoje poslove ukoliko ih demonstranti ne isprečuju tome. Reći ćemo da nekog vašeg kolegu ne spreče da danas dođe na posao i objasni svoje dužnosti - dodao je Đurđev.

Na kraju, Đurđev je zaključio da je cilj pokreta da nadiđe dosadašnje partijske strukture i ponudi konkretna rešenja za probleme građana.

- Pokret je svakako nešto što ima za cilj da nadiđe ono što partija klasičnog tipa može da doprinese, bez obzira na veličinu, broj članova ili snažnu disciplinu. U ovom dinamičnom okruženju koje stalno pravi nove izazove, potrebno je imati širu strukturu koja može da podrži tu vrstu ambicioznosti - rekao je Đurđev.

Naglasio je da građani Srbije moraju zajedno da se organizuju kako bi očuvali stabilnost zemlje.

- Ukoliko se ne budemo svi pokrenuli, svi uložili svoj trud, samo finansirajući svoje vrednosti i ideale, onda ćemo da izgubimo - zaključio je Đurđev.