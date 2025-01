Vučić: Novi pokret će definisati ciljeve, preuzeti odgovornost za budućnost Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će formiranje novog pokreta, koji će preuzeti odgovornost za budućnost Srbije, naići na veliki odjek i naglasio da pokret mora da definiše ciljeve posle 2027. godine - za pristojnu i modernu Srbiju.

Vučić je novinarima u Davou rekao i da će od 15. marta biti moguće učlanjivanje u pokret i dodao da se sve do tada vrše pripreme.

Predsednik je to rekao na pitanje novinara šta novi pokret donosi građanima Srbije, uz podsećanje da je već najavio skup u Jagodini na kojem će razgovarati sa građanima.

"Potrebno je mnogo priprema da se uradi posebno kada želite da taj jedan veliki pokret preuzme odgovornost za budućnost Srbije. To znači da mnogo toga morate da menjate, to znači da morate da imate i mnogo novih ljudi, da se oslonite na dobre stare ljude, ali da imate mnogo novih ljudi neukaljanih u politici ili ljudi koji nisu dobili šansu u politici zato što nisu imali dovoljno snažne lobije da ih podrže", rekao je Vučić.

On je naglasio da u Srbiji ima mnogo pametnih ljudi koji žele da se uključe u pokret - ljudi koji žele pristojnu Srbiji, koja ne stoji, "koji žele da Srbija radi, koji će se baviti rezultatima, a ne političkim svađama, prepiranjima, trzavicama, uvredama na račun političkih protivnika i svega drugog".

"Do 2027. godine imamo mnogo ambicija, mnogo ciljeva koje moramo da ostvarimo. Ne zaboravite to je 1.400 evra prosečna plata, to je i 670 evra prosečna penzija i to je sve potpuno drugo lice Srbije", rekao je on i naglasio da do tada moramo da imamo i mnogo više naučno-tehnoloških parkova, urađen Ekspo, mnogo više pruga, puteva, stadiona, bolnica, svega što je potrebno.

Vučić je naglasio da sada neko mora da počne da razmatra sve i u kontekstu geopolitičkih promena koje slede, gde je pozicija Srbije.

"To moraju da učine najozbiljniji, najodgovorniji ljudi, a ne oni koji misle da je samo trenutak da dođu na vlast i da iz dana u dan gledaju kako da tu vlast sačuvaju, ne razmišljujući o budućnosti, razmišljujući samo kako da svoje džepove popune", kazao je Vučić i naglasio da misli da će sve to naići na veliki odjek.

Predsednik je pozvao sve ljude iz Pomoravlja, Šumadije - centralne Srbije da dođu na skup u Jagodini.

Dodao je da će ona on ići da sluša njih, na male skupove od 15, 20, 30 ljudi da ih sluša i čuje šta je to što zameraju i šta je to što vide kao loše.

Naglasio je i da bi trebalo veoma brzo da se vide i prvi rezultati u žestokoj borbi protiv korupcije.

Dodao je i da mnogo toga dolazi i da veruje da će posle Davosa imati nešto manje putovanje u inostranstvo.

"Gledaću i da ih otkazujem da ostanem u Srbiji malo duže", rekao je Vučić.





Autor: Dalibor Stankov