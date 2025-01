Vučić: Od 15. marta biće moguće učlanjenje u pokret, od 28. juna biće registrovan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će već od 15. marta biti mogući učlanjenje u pokret koji će biti formiran, a od 28. juna veruje da će biti registrovan i da će stupiti na političku scenu.

"Mislim da je ovo od suštinskog značaja za zemlju, da mora da se oformi delimično novi tim ljudi i energije. Mora da bude nove krvi. Mora da bude i više znaja i da bude dovoljno hrabrnosti i želja da se radi i napreduje. Lako je da ne radite ništa, da psujete, pljujete, to može svako. Ali da radiš i da nešto stvaraš, da nešto učiniš za svoju zemlju, to ne mogu svi", rekao je Vučić za TV Pink u Davosu.

Vučić je rekao i da se u Jagodini u petak ne organizuje nikakav kontramiting, jer nije protiv bilo koga usmeren.

"To je skup ujedinjenja svih pametnih i normalnih ljudi u Srbiji. Svih ljudi koji ne veruju u obojene revolucije izazvane spolja. To je skup ljudi koji žele da podrže slobodarsku, samostalnu i nezavisnu Srbiju. I ja verujem da će to biti veliki skup, jer će doći ljudi iz tri, četiri okruga. Neće dolaziti, koliko znam, jer sam pričao sa ljudima koji su zainteresovani, ni sa severa Srbije, ni sa juga Srbije, ni sa zapada Srbije, ali će biti mnogo ljudi siguran sam", rekao je Vučić.

Istakao je da je ponosan na dva imena posebno ljudi koji će doći na skup, jer se nikada nisu pojavili u politici ili bilo gde, a reč je, kako je rekao, o najvećim sručnjacima u pojedinim oblastima i da će biti mnogo srećan ako budu govorili na tom skupu.

Vučić je naveo da je to jedini skup, potpuno dobrovoljan, bez ikakvog pritiska, a povodom tvrdnji pojedinih opozicionarnih političara da se ljudima preti otkazima ako ne dođu u Jagodinu.

"Ja molim svakoga ko ne želi da dođe, da ni slučajno ne dolazi. I molim i svakoga ko ne pripada tom delu Srbije. Ko ne pripada većinskoj Srbiji, molim ga da ne dolazi, molim ih da ne izazivaju incidente", rekao je on.

O tome, zašto se sada odlučio na formiranje pokreta, Vučić je rekao da je to zbog svega što se dešava u zemlji.

Govoreći o tome da li pokret može biti jači od SNS, Vučić je rekao da ne zna kako da uporedi te dve stvari na bilo koji način.

"Srpska napredna stranka je ubedljivo najbolja politička organizacija, najpoštenijih ljudi i najozbiljnijih i najodgovornijih. Partija koja je promenila lice Srbije u najboljem svetlu. Ali da li ima korova, da li ima kukolja? Pa naravno da ima", rekao je Vučić.

Govoreći o pozivima studentata na generalni štajk u petak, ali i drugih organizacija, Vučič je rekao da sada znamo da su se priključili konačno Dragana Đilasu i da je reč o klasičnim političkim zahtevima, političke opozicije u Srbiji.

Na pitanje da li je moguć generalni štajk, Vučič je rekao da vremene ne može i neće nikada da stane.

"To se nigde u svetu nikada nije dogodilo, dan kao i svaki drugi. Osim što ćete po društvenim režima da vidite dokazivanje lojalnosti. Vojska ne štrajkuje, policija ne štrajkuje. Niko od bezbednostnih agencija ne štrajkuje. Ne štrajkuje Elektroprivreda. Ne štrajkuju komunalne službe. Ne štrajkuje zdravstvo. Kao što vidite i sami, ubedljivo veći deo i školskog sistema ne štrajkuje", dodao je Vučić.

Povodom predloga Demokratske stanke da i u parlamentu bude generalni strajk, Vučić je rekao da misli da je to "odlična ideja".

"Samo neka strajkuju. Šta god mogu da urade po pitanju sopstvenog generalnog strajka, to bi dobro bilo. I savetujem im da to učine", dodao je on.

Na konstataciju pojednih opozicionih lidera da je organizovanje skup u Jagodini kontramiting zbog generalnog štajka, Vučič je rekao da je taj skup zakazan pre 10 dana i da nisu ni znali šta će opozicija i studenti da organizuju.

"Pojma niko nije imao ni šta će kada da zakazuju, i za koji dan, niti nas to interesuje. A šta im smeta sloboda okupljanja ? Otišli smo daleko od njih. U Jagodini nemaju takve skupove. Šta im smeta toliko ? Ne pravimo u Beogradu ništa. Ne pravimo u Novom Sadu ništa. Sloboda okupljenja je za nas svetinja", rekao je on.

Dodao je da u Jagodinu ide kako bi predstavio novu politiku.

"Hoće da zabrane drugačije mišljenja? Njihova politika je vešanje političkih neistomišljenika, lustriranje političkih protivnika, hapšanje onih koji su krivi, samo zato što nisu saglasni sa njima. To je njihova politika, to nije naša. Naša je da ih čuvamo kao malo vode na dlanu, naše političke protivnike, da pokazujemo poštovanje i da prihvatamo čak i gluposti koje prave, pa ponekad progledamo kroz prste, i protiv zakonite radnje koje preduzimaju", rekao je Vučić.

Istakao je da je sloboda okupljanja temeljna vrednost svakog društva.

"Nikada je pogazili nismo, uvek smo im dozvoljavali da razne ludosti prave, rade, sve što mi nikada nismo radili. Nikada niko, nikada ni na koga ni pendrek nije potegnut, a kamoli da je neko ubijen", rekao je Vučić.

On je dodao da su pojedini opozicioni političari imali ideje i da dođu u Jagodinu, kako bi prekinuli skup.

"Koliko je to neodgovorno, koliko je to neozbiljno. A onda će da kažu, zamislite, neko im nije dozvolio to da urade. Šta biste vi rekli da mi odemo na njihov skup na Slaviju ili da odemo na njihov skup pred RTS-om i pojavimo se sa našim zastavama i kažemo, evo došli smo mi do vas. Ko bi bio kriv za sukub? Pustite ljude da se slobodno okupljaju. Nemojte da vam smeta i jedan skup", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs