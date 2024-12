Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro biti formiran veliki pokret, o kojem je i ranije bilo reči.



Kako kaže, ideja o kojoj se govorilo sada je razrađena.

- Doći će do formiranja velikog pokreta na čijem čelu neću biti ja. Od 15. marta ljudi će moći i da se učlanjuju, pristupaju. Ista je ideja, ali smo radili na tome i došli smo do toga kako to treba da izgleda - rekao je Vučić za Javni servis.

Autor: Snežana Milovanov