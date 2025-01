Vučić: Od kraja januara počinje prava borba protiv korupcije, niko neće biti zaobiđen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će svi biti iznenađeni kako će izgledati borba protiv korupcije koja će početi krajem januara i da, kako je rekao, u toj borbi niko neće biti zaobiđen.

"Krajem januara iznenadićete se kako će to izgledati. Mnogi tužioci koji su postali, kako vidim, mnogo pametni pa prete i policiji, i objašnjavaju kako se promenilo raspoloženje naroda. Mnogo su jaki, mnogo su pametni... Pa će se iznenaditi kad budu videli kako izgleda prava borba protiv korupcije. Samo se plašim da ni jedna oblast neće biti preskočena. A ni jedna oblast i ni jedna politička stranka i niko neće biti zaobiđen", rekao je Vučić na TV Hepi.

On je istakao da je Srpska napredna stranka (SNS) najbolja partija u Srbiji, ali da će se obračunati sa onim članovima koji su u stranku ušli samo da bi se obogatili.

"SNS je preporodio Srbiju što je ljudima teško da priznaju. I zato stranci moraju da sruše SNS. I zato ga ruše", rekao je Vučić.

Naglasio je da je svestan problema unutar SNS-a i da zna šta će da urade u narednim nedeljama i mesecima, jer, kako je rekao, on ne može da dozvoli da sruše SNS.

"Ne mogu da dozvolim zato što znam ko ruši SNS. SNS je najveća partija u celom regionu. Partija najboljih domaćina, poštenih ljudi. Ti ljudi su preokrenuli putanju ove zemlje. Uradili sve najbolje za ovu zemlju. Da li u toj partiji ima kukolja? Pa kako da nema? Ima mnogo onih koji su u partiju ušli ne iz idejnih, ideoloških, programskih razloga, već da bi se obogatili. I sa takvima će SNS da se obračuna", rekao je Vučić.

Kako je naveo, opozicija i njihovi mediji su lagali i kada je govorio o vernim ljudima u SNS.

"O toj skupini ljudi, kojih je bilo nekada 1.000, a sad ih je skoro 20.000, jer im popularnost drastično raste. Oni nisu nikakvi batinaši niti oružane skupine kao što su lagali sve vreme. To su ljudi koji samo nikada neće dozvoliti da se sa Demokratskom strankom i derivatima Demokratske stranke ide u koaliciju", rekao je Vučić.

Dodao da to što je Dragan Šutanovac izabran za ambasadora u SAD nije nikakva koalicija ni sa kim i da ne bi bilo logično da je, recimo, Aleksandra Vulina poslao u Vašington, a Šutanovca u Moskvu.

"Ne bi baš imalo mnogo smisla. I ne bi baš bilo ni mnogo pametno. Ali kome ja to da objašnjam i zašto imam potrebe da objašnjam? Zato što mislite da je neophodno da objasnite jer Vaš posao svi znaju bolje od vas. A u njihov posao im se slučajno ne mešajte. I to je srpska priroda. Ja sam na to već navikao i na to sam naučio. I nemam veliki problem sa tim", rekao je Vučić.

Kako on smatra, protesti koji su trenutnu u toku će uskoro propasti.

"Propašće i ova spoljna ujdurma organizovana protiv Srbije ovako ili onako. Zapamtite moje reči. Propašće. I da mi se nešto desi, propašće, jer u Srbiji to više nikada neće da prihvate. U Srbiji su naučili to da prepoznaju. U Srbiji danas znaju i vide svaku 'kuharicu blokadnu' iz Zagreba, i svaku koja dolazi iz Londona, i svaku koja dolazi iz Vašingtona ili Berlina ili svakog drugog mesta na kugli zemaljskoj", ocenio je Vučić.

Ponovio je da neće prihvatiti prelaznu vladu, čak ni da mu, kako je rekao, "pištolj stave na slepočnicu".

"Neću da prihvatim uništavanje Srbije, da najgori šljam dođe na vlast", rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov