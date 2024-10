Vučić saopštio dobre vesti za zdravstvo: Do kraja januara eliminišemo liste čekanja za KATARAKTU, a do 2026. godine za KUK I KOLENO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da više niko ne bude na listama čekanja za operaciju katarakte do januara naredne godine, dok će liste čekanja za operaciju kuka i kolena biti rešene, kako očekuje, do septembra ili oktobra 2026. godine.

"Mi ćemo uvesti dopunski rad subotom u dve smene. To u brojevima, znači dodatnih 680 operacija mesečno, odnosno između 1.500 i 1.700 do kraja godine. Računamo da do oktobra 2026, možda i ranije, više ne postoji niko na listama čekanja (za kuk i koleno). Kataraktu ćemo da rešimo do kraja januara", rekao je Vučić gostujući na Javnom servisu.

On je naglasio da je potrebno najviše vremena da se eleminišu liste čekanja za ortopediju, odnosno za kukove i kolena i dodao da će država pokušati te liste i ranije da eleminiše, ali to, kako kaže, zahteva ogroman novac.

"Ukupno imamo 62 000 ljudi koji su na takozvanim listama čekanja. Najveći deo su kuk i koleno. Već imamo za 6.314 lica manje u odnosu na 10. septembar, to je pre svega zbog CT skenera i magnetnih rezonanci koje smo značajno ubrzali... Od 30. septembra su napravljene norme za operaciju kuka i kolena u redovnom radu. I to je 433 nedeljno. Ukupno je u tom prvom delu, od planiranih 1.277 urađeno 1.177, što je bilo 92,7 odsto ispunjenje. Do kraja godine biće još 4.600 operacija", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, šta vrede Srbiji sve bolnice koje se grade, od Niša do Kikinde, ako 32 ili 33 hiljade ljudi čeka na operaciju kuka osam ili devet godina.

"Što se tiče liste čekanja, ja mislim da je to sramota za sve nas. Za mene kao predsednika, pre svega. Trudio sam se u ovih 12 godina da sagledam sve probleme", rekao je on.



Autor: Dalibor Stankov