Džajić: Očekujem da produžimo ugovor sa selektorom Stojkovićem do 2026. godine

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić izjavio je danas da očekuje da će FSS da produži ugovor sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem do 2026. godine.

- Bilo je reči ovih dana o tome, očekujem da ćemo potpisati ugovor sa Stojkovićem do 2026. godine. Potreban je jedan kontinuitet, mislim da je to jedan logičan, normalan i očekivan epilog - rekao je Džajić za Tanjug. On je prokomentarisao činjenicu da je golman Rome Mile Svilar odbio poziv selektora Srbije.

- To je jednostavno bila njegova odluka. Ja to ne opravdavam, ali činjenica je da je on dugo godina živeo u inostranstvu. Nije to goruće pitanje za našu reprezentaciju, imamo mi dovoljno dobrih golmana. On je tako odlučio, videćemo kako će biti u budućnosti. Mislim da naša reprezentacija nema razloga da tuguje zbog toga što se desilo, jer imamo dobre golmane - dodao je prvi čovek FSS.

Srbija će 21. marta odigrati prijateljski meč sa Rusijom u Moskvi, a "orlovi" će se četiri dana kasnije sastati sa Kiprom u Larnaki.

- Te dve prijateljske utakmice biće priprema neke ekipe koja će nastupiti na EP. Mislim da je dobro što ćemo sada odigrati ova dva meča, a imaćemo i dve utakmice uoči početka kontinentalnog šampionata. Biće neizvesno EP, imamo dosta tešku grupu. Potrebno je posebno se pripremati za svaku utakmicu. Naša grupa je dosta teška, neće biti lako, ali verujem da ćemo biti bolji nego na SP u Kataru - zaključio je Džajić.