'Nema pregovora' IRAN TVRDI: Tramp želi da snizi cene goriva i kupi vreme za vojne planove

Nema nikakvih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je danas iz iranskog Ministarstva spoljnih poslova, nakon što je američki predsednik Donald Tramp ranije danas izjavio da dve strane vode intenzivne razgovore i da dogovor o prekidu rata može biti postignut u narednim danima.

"Trampova izjava je deo napora da se hitno snize cene energenata i kupi vreme za njegove vojne planove", navodi se u saopštenju iranskog ministarstva, prenosi Rojters.

U saopštenju se dodaje da je bilo inicijativa zemalja u regionu da se smanje napetosti, ali da je odgovor Teherana uvek bio isti, odnosno, da Iran nije započeo rat i da "zahteve za deeskalaciju treba uputiti Vašingtonu".

Ranije danas, iranska agencija Fars prenela je, pozivajući se na neimenovane izvore, da nije bilo ni direktnih ni indirektnih kontakata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je, dodaje Fars, odustao od ciljanja iranskih elektrana zato što je Iran upozorio da će gađati elektrane u celoj zapadnoj Aziji ako ne prestanu američko-izraelski napadi na iransku energetsku infrastrukturu.

Tramp je prethodno saopštio da su SAD i Iran vodili produktivne razgovore u poslednja dva dana, nakon čega je od američkog Ministarstva rata zatražio odlaganje bilo kakvih napada na iransku energetsku infrastrukturu i elektrane u narednih pet dana.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da su se razgovori vodili o potpunom rešavanju "neprijateljstva" na Bliskom istoku.

"Sudeći po tonu ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom nedelje, zatražio sam od Ministarstva da odloži napade na energetsku infrastrukturu i elektrane na pet dana, što će zavisiti od uspeha pregovora i diskusija", napisao je Tramp.

On je u nedelju izjavio da će, ukoliko Iran ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, Sjedinjene Američke Države uništiti iranske elektrane, počevši od najveće.

Iranska revolucionarna garda je tada saopštila da će Iran uzvratiti u slučaju napada na iranski elektroenergetski sektor napadima na izraelske elektrane, kao i na elektrane koje snabdevaju američke baze u zemljama regiona Persijskog zaliva.

Autor: Marija Radić