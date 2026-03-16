Tramp iz Ovalnog kabineta: Da nismo reagovali protiv irana došlo bi do trećeg svetskog rata (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp obratio se javnosti iz Ovalnog kabineta 17. dana rata protiv Irana. Nakon što je komentirisao unutrašnje poslove Sjedinjenih Američkih Država, odgovarao je na pitanja novinara.

"Ne želim ratove", rekao je. "Oni su nasilni, opaki ljudi. Da imaju nuklearno oružje, upotrebili bi ga", rekao je misleći na Iran:

"Ljudi koji veruju da Iran sme da ima nuklearno oružje su glupi ljudi. Upotrebili bi ga i digli u vazduh ceo Bliski istok, ne samo Izrael. To ste mogli i videti kad su neočekivano počeli slati projektile u krugu od 1.000 milja. Dizali su u vazduh ljude koji su im vodili finansije", rekao je Tramp.

On se osvrnuo na podršku koju SAD imaju od ostalih država u ratu.

"Kina i Japan ne bi trebalo da nam zahvaljuju, trebalo bi da nam pomažu. Neke zemlje su me razočarale. Problem s NATO je što ćemo mi uvek biti uz njih, ali oni neće biti uz nas. Nakon što smo uništili Iran, Ujedinjeno Kraljevstvo je reklo da će poslati dva nosača aviona, a ja sam im poručio da nam ne trebaju nakon što smo već pobedili. Mi branimo sve te zemlje. I već dugo govorim, potrošili smo bilione dolara da ih obranimo, a njih nema za nas", dodao je:

"Da nisam uništio nuklearni sporazum Barka Huseina Obame sa Iranom, Izraela danas ne bi bilo", poručio je Tramp.

Tramp je izneo i svoje viđenje politike prema Iranu, ustvrdivši da je svojim potezima sprečio globalni sukob.

"Da nismo reagovali protiv Irana, došlo bi do nuklearnog rata. Došlo bi do trećeg svetskog rata. Ako verujete da Iran ne bi trebalo da ima nuklearno oružje, onda mora da vam se svišđa ono što sam učinio. Oni nemaju oružje, nemaju vodstvo. Moj najveći problem je što ne znam s kim bi trebalo da razgovaram. Vrlo sam ponosan na ono što smo učinili".

Na pitanje novinara može li da se rat završi ove nedelje, Tramp je odgovorio:

"Uskoro će biti gotovo".

Autor: Marija Radić