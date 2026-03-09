Tramp: Rat protiv Irana gotovo završen, SAD ispred očekivanog roka

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp smatra da je rat protiv Irana gotovo završen i da su SAD značajno ispred njegovog početnog očekivanog roka od četiri do pet nedelja, prenela je dopisnica CBS njuza Veiđia Điang na platformi X, koja ga je intervjuisala.

"Mislim da je rat gotovo završen. Oni nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju vazduhoplovstvo", citirala je Điang Trampa.

Američki predsednik je dodao da su SAD "veoma ispred" početnog plana od četiri do pet nedelja.

O novom vrhovnom lideru Irana, Modžtabi Hamneiju, Tramp je rekao da nema poruku za njega.

On je istakao da ima kandidata za zamenu Hamneija, ali nije izneo detalje.

pročitajte još UDARNO: Razgovarali Putin i Tramp

Autor: Marija Radić