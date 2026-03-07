POSLE IRANA STIŽE NOVA DRAMA! Tramp izgovorio rečenicu koja ledi krv

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je situacija na Kubi veoma teška i da će Vašington posvetiti veću pažnju toj zemlji nakon što se završi aktuelna operacija protiv Irana.

Govoreći na samitu „Štit Amerike“, koji je održan na Floridi, Tramp je ocenio da je stanje na Kubi katastrofalno, ali je naglasio da su američke vlasti trenutno usmerene na sukob sa Iranom.

„Kuba će imati divan novi život, ali trenutno je u veoma lošem stanju. Ipak, naš fokus je sada na Iranu“, rekao je Tramp tokom svog obraćanja.

On je takođe naveo da Havana želi da postigne sporazum sa Sjedinjenim Državama i da je zainteresovana za pregovore sa njim i američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

U svom govoru Tramp je saopštio i da su Sjedinjene Američke Države zvanično priznale sadašnju vladu Venecuele, čime je poslao novu političku poruku regionu Latinske Amerike.

Tokom samita, kojem su prisustvovali lideri iz više od deset latinoameričkih zemalja, američki predsednik potpisao je i proglas o formiranju vojne koalicije koja će imati zadatak da se bori protiv narko-kartela u regionu.

Tramp je tom prilikom naglasio da Sjedinjene Države raspolažu veoma naprednim vojnim tehnologijama i oružjem, kao i da su spremne da ih rasporede ukoliko to bude potrebno i ukoliko zemlje regiona zatraže pomoć.

„Sve što treba da uradite jeste da nam kažete gde se nalaze“, rekao je Tramp, aludirajući na lokacije narko-kartela protiv kojih bi ta koalicija mogla da deluje.

Njegove izjave izazvale su brojne reakcije, jer dolaze u trenutku kada su međunarodne tenzije već visoke zbog sukoba na Bliskom istoku i sve složenije geopolitičke situacije u svetu.

Autor: A.A.