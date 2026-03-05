'MODŽTABA JE NEPRIHVATLJIV' Tramp jasan: SAD moraju da učestvuju u izboru vrhovnog vođe Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da želi lično da bude uključen u izbor novog vrhovnog vođe Irana posle ubistva ajatolaha Alija Hamneija, ocenjujući da je njegov sin Modžtaba Hamnei, koji se pominje kao glavni naslednik, "neprihvatljiv" za Vašington.

Tramp je u telefonskom razgovoru za američki Aksios naveo da je Modžtaba Hamnei, sin ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, najizgledniji kandidat da ga nasledi, ali je istakao da takav ishod smatra neprihvatljivim.

"Gube vreme. Hamneijev sin je slaba figura. Moram da budem uključen u imenovanje, kao što sam bio sa (privremenom predsednicom Venecuele) Delsi Rodrigez u Venecueli", rekao je Tramp.

On je dodao da ne želi da prihvati novog iranskog lidera koji bi nastavio politiku Alija Hamneija, jer bi to, kako je ocenio, moglo da dovede do novog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama u roku od pet godina.

"Hamneijev sin je za mene neprihvatljiv. Želimo nekoga ko će doneti harmoniju i mir Iranu" rekao je Tramp.

Iranske vlasti već nekoliko dana odlažu objavu imena novog vrhovnog vođe, iako su pojedini iranski političari nagovestili da bi odluka mogla uskoro da bude saopštena.

Modžtaba Hamnei (56), sin ubijenog iranskog vrhovnog vođe, smatra se glavnim kandidatom za naslednika, iako zvanična odluka još nije doneta.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: Iva Besarabić