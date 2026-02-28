AKTUELNO

Svet

POGOĐENA KANCELARIJA ALIJA HAMNEIJA: Cilj Amerike i Izraela je UBISTVO verskog vođe Irana (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Office of the Iranian Supreme Leader via AP ||

Kancelarija verskog vođe Irana Alija Hamneija sravnjena je sa zemljom.

Izraelski i američki vazdušni udari pogodili su centar Teherana, a prema izveštajima Asošiejted Presa jedna eksplozija odjeknula je u neposrednoj blizini zvanične kancelarije iranskog verskog vođe Alija Hamneija, ali njegova tačna lokacija nije javno poznata.

Prema nezvaničnim informacijama, Hamnei nije bio u kancelariji i nalazi se na sigurnoj lokaciji, u skladu sa iranskim bezbednosnim protokolima, koji nalažu hitno premeštanje vrhovnog vođe na utvrđenu podzemnu lokaciju van grada pre početka očekivanih udara.

Donald Tramp je zvanično potvrdio da je napad na Iran organozovala Amerika zajedno sa Izraelom, a imao je i posebnu poruku za rukovodstvo Irana.

pročitajte još

'SAT VAŠE SLOBODE JE PRED VRATIMA' Tramp se obratio narodu Irana: BOMBE će padati svuda, kada završimo, preuzmite svoju vladu, biće vaša da je uzmete

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Napad

#Rat

#SAD

POVEZANE VESTI

Svet

HITNO UPOZORENJE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Sprema se likvidacija vrhovnog vođe Irana - ajatolaha Alija Hamneija!

Svet

Ubijen glavni savetnik iranskog ajatolaha Hamneija: Podlegao povredama u bolnici

Svet

Tramp reagovao na pretnje Alija Hamneija: Saznaćemo da li je ajatolah bio u pravu ili ne

Hronika

ALIJA BALIJAGIĆ OSUĐEN NA 40 GODINA ROBIJE! Pred sudom priznao dvostruko ubistvo, do detalja ispričao kako je usmrtio BRATA I SESTRU

Svet

'AMERIKANCI UMEŠANI U RAT IZRAELA I IRANA OD PRVOG DANA' Ubijen iranski NUKLERANI naučnik - Oglasio se i Putin: Spremni smo da podržimo Iran u... (FOT

Svet

NOVO OGLAŠAVANJE TRAMPA: Nisam napustio samit zbog Irana i Izraela, u pitanju je nešto mnogo veće