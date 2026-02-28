POGOĐENA KANCELARIJA ALIJA HAMNEIJA: Cilj Amerike i Izraela je UBISTVO verskog vođe Irana (VIDEO)

Kancelarija verskog vođe Irana Alija Hamneija sravnjena je sa zemljom.

Izraelski i američki vazdušni udari pogodili su centar Teherana, a prema izveštajima Asošiejted Presa jedna eksplozija odjeknula je u neposrednoj blizini zvanične kancelarije iranskog verskog vođe Alija Hamneija, ali njegova tačna lokacija nije javno poznata.

Téhéran. Cilj napada je, navodno, bio ajatolah Hamnei. pic.twitter.com/p8EY523cXn — Nenad Stefanović (@NenadStefa9044) 28. фебруар 2026.

Prema nezvaničnim informacijama, Hamnei nije bio u kancelariji i nalazi se na sigurnoj lokaciji, u skladu sa iranskim bezbednosnim protokolima, koji nalažu hitno premeštanje vrhovnog vođe na utvrđenu podzemnu lokaciju van grada pre početka očekivanih udara.

Donald Tramp je zvanično potvrdio da je napad na Iran organozovala Amerika zajedno sa Izraelom, a imao je i posebnu poruku za rukovodstvo Irana.

Autor: Iva Besarabić