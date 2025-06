Rat Izraela i Irana nastavlja se deveti dan zaredom.

"Amerika umešana u agresiju od prvog dana"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da njegova zemlja ne može da pregovara sa Sjedinjenim Državama dok se „njen narod bombarduje“. Takođe tvrdi da su „Sjedinjene Države umešane u agresiju od prvog dana“, iako za to nije pružio nikakve dokaze, piše BBC.

Obraćajući se novinarima u Istanbulu, gde nastavlja

diplomatske razgovore, Arakči je upozorio da bi uključivanje SAD u sukob između Izraela i Irana bilo „veoma, veoma opasno“.

Putin: Rusija je spremna da podrži Iran u...

Rusija je više puta rekla Izraelu da nema dokaza da Iran namerava da razvije nuklearno oružje, citirao je danas Skaj njuz Arabija ruskog predsednika Vladimira Putina u intervjuu.

- Rusija, kao ni IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju), nikada nije imala nikakve dokaze da se Iran sprema da razvije nuklearno oružje, kao što smo više puta upozoravali izraelsko rukovodstvo. Rusija je spremna da podrži Iran u razvoju mirnodopskog nuklearnog programa.

Osam dronova za jedan sat

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je osam iranskih dronova ušlo u izraelski vazdušni prostor u periodu od nešto više od sat vremena jutros. Prema IDF-u, dronovi su primećeni između 10:16 i 11:27 po lokalnom vremenu, širom zemlje, od Eilata na krajnjem jugu do severne granice sa Sirijom.

Vojska tvrdi da je presretnuto pet dronova, dok se podaci o preostala tri još uvek analiziraju.

Ubijen nuklearni naučnik?

Iranska novinska agencija Mehr izvestila je da je iranski nuklearni naučnik Isar Tabatabai-Kamšeh ubijen, zajedno sa suprugom, u izraelskom napadu.

Izrael objavio snimak atentata na komandanta

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.



Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/jKusiBTEJi — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 21. јун 2025.

Pretnje izraelskog ministra

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar izjavio je da je sposobnost Teherana da razvije nuklearnu bombu odložena za najmanje dve do tri godine kao rezultat izraelskih vojnih operacija protiv Irana. On je otkrio i da Izrael ima tri glavna cilja.

Ubijen komandant

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je izraelska vojska ubila komandanta međunarodnog ogranka Iranske revolucionarne garde u prepadu na stan u Komu, u Iranu.

Poletela 52 američka aviona

Prateći podatke o letovima, BBC je zabeležio kretanje američkih vojnih aviona ka Bliskom istoku tokom prošle nedelje, od kojih su mnogi preleteli i preko Velike Britanije.

Jedinica za podatke i forenziku izveštava da su 52 američka vojna aviona viđeno kako lete iznad istočnog Mediterana ka Bliskom istoku između ponedeljka i četvrtka.

Ovo uključuje najmanje 25 aviona koji su prošli kroz aerodrom Hanija na grčkom ostrvu Krit, što je osam puta više dolazaka u poređenju sa prvom polovinom juna.

Panika u Izraelu

Portparol izraelske službe za vanredne situacije Magen David Adom (MDA) rekao je da nisu prijavljeni veći incidenti nakon nedavnih sirena za vazdušnu opasnost koje su se oglasile širom zemlje, osim jednog incidenta u centralnom Izraelu gde je izbio požar na krovu zgrade.

Stanovnici su evakuisani, a za sada nema izveštaja o povređenima. Timovi MDA su na licu mesta i pružaju medicinsku pomoć nekoliko ljudi koji su pretrpeli napade panike, i nastavljaju da pretražuju područje u potrazi za mogućim dodatnim povredama.

MDA Spokesperson: Following the recent Red Alert sirens heard across the country:



No major incidents have been reported, except for one event in central Israel where a fire was reported on the roof of a building. pic.twitter.com/PvR3E3d8Ua — Magen David Adom (@Mdais) 21. јун 2025.

Poginuo tinejdžer

Dve osobe su poginule, a četiri su povređene u napadu na stambenu zgradu u iranskom gradu Komu sinoć, prema izveštajima iranskih državnih medija. Jedan od poginulih je šesnaestogodišnji dečak, rekao je iranskim medijima portparol pokrajinske administracije Kom Morteza Hedždari.

Ubijeni vojni lideri?

Said Izadi, komandant palestinskog korpusa u iranskim Kuds snagama, navodno je ubijen u stanu u gradu Komu.

Takođe, prema nezvaničnim obaveštajnim podacima (RUMINT), general-major Abdul Rahim Musavi, novoimenovani načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga, navodno je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u naselju Salarije u Komu, kao deo operacije pod nazivom „Uspon lava“.

#Breaking. According to rumor intelligence (RUMINT), the Major General Abdul Rahim Mousavi, the newly appointed Chief of Staff of the #Iran's Armed Forces, was successfully eliminated by the #Israel Air Force in Salariyeh neighborhood of #Qom. #OperationRisingLion https://t.co/5zUfzg69by pic.twitter.com/PsQ1UAgfsV — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) 21. јун 2025.

"Nećemo stati"

Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama obećao je da Izrael „neće prestati“ sa napadima na Iran dok se „nuklearna pretnja ne ukloni“ i „njegova ratna mašinerija ne razoruža“.

Dve zemlje su razmenile oštre optužbe u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok je generalni sekretar Antonio Gutereš upozorio da bi eskalacija izraelsko-iranskog sukoba mogla da „zapali požar koji niko ne može da kontroliše“.

Izraelski ambasador pri UN Dani Danon obećao je: „Nećemo stati. Ne dok se ne uništi iranska nuklearna pretnja, ne dok se ne razoruža njihova ratna mašinerija.“

Presretnuti avioni bili su vidljivi na nebu iznad Tel Aviva, a eksplozije su odjekivale gradom dok su izraelski sistemi protivvazdušne odbrane reagovali.

Sirene su se takođe oglasile na jugu Izraela, rekao je Magen David Adom, izraelska nacionalna služba za vanredne situacije. Izraelski vojni zvaničnik rekao je da Iran ispalio pet balističkih raketa i da nema neposrednih naznaka bilo kakvih raketnih udara.

Nakon toga, Izrael je pokrenuo novi talas napada na raketna skladišta i mesta za lansiranje u Iranu, saopštila je izraelska vojska.

Autor: A.A.