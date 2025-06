Sukob Izraela i Irana ušao je 11. dan.

U njega su se proteklog vikenda umešale i SAD napadima na iranska nuklearna postrojenja.

Iran: Amerika "vodi rat" pod "apsurdnim izgovorom"

Iranski ambasador u UN optužio je SAD da "vode rat" protiv njegove zemlje pod "apsurdnim izgovorom".

On je to kazao na sednici Saveta bezbednosti UN.

Tramp sada preti "smenom režima" u Iranu

Američki predsednik Donald Tramp je sinoć pomenuo "smenu režima" u Teheranu iako su njegovi najbliži saradnici nakon napada na Iran tvrdili da to nije cilj Vašingtona.

Tramp je upitao "zašto ne bi došlo do smene režima" ako sadašnji režima ne može da "UČINI IRAN PONOVO VELIKIM", aludirajući tako na predizborni slogan "Učinimo Ameriku ponovo velikom" koji mu je pomogao u osvajanju prvog mandata u Beloj kući.

On je poručio da je vazdušnim udarima na "sve nuklearne objekte u Iranu" načinjena "monumentalna šteta", pozivajući se na "satelitske snimke".

U.S. President Donald Trump on Sunday disputed Iranian attempts to downplay the strikes on its nuclear facilities, stressing that “obliteration” was an accurate description, even though the full extent of the damage to Iran’s nuclear capabilities was not immediately clear.



