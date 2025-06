Primirje Izraela i Irana i dalje na snazi.

Prekid vatre između Izraela i Irana je i dalje na snazi, nakon 12-dnevnog sukoba.

Taj sukob je okončan nakon što se u njega tokom vikenda umešala Amerika bombardovanjem iranskih nuklearnih postrojenja, a Teheran uzvratio udarima na baze SAD u regionu.

Tramp ne želi ni smenu režima u Iranu i Putinovu pomoć, ali mu je potrebna pomoć u vezi sa Putinom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne želi promenu režima u Iranu, nakon što je pre nekoliko dana pominjao tu mogućnost.

- Želeo bih da se svi smire što je pre moguće. Promena režima donosi haos, a mi u idealnoj situaciji ne bismo želeli da vidimo toliko haosa - rekao je Tramp.

On je kazao i da ga je ruski predsednik Vladimir Putin zvao da mu ponudi pomoć u vezi sa sukobom s Irano, ali da je odbio ponudu šefa Kremlja.

- Ne, ne treba mi pomoć oko Irana, treba mi pomoć u vezi sa tobom - naveo je Tramp, misleći na Putina.

Vitkof: To je izdaja

Stiv Vitkof, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Bliski istok, reagovao je takođe na obaveštajne podatke objavljene u medijima da SAD nisu uništile nuklearni program Irana, nazvavši to objavljivanje "izdajničkim delom".

- To je nečuveno, to je izdajničko delo i mkora da se istraži. Ko god da je odgovoran za to to bi trebalo da odgovara - kazao je Vitkof za Foks njuz.

Tramp pobesneo zbog izveštaja medija da iranski nuklearni program nije uništen

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se ponovo na svojoj društvenoj mreži Trut soušal i optužio medije koji su objavili obaveštajne podatke da iranski nuklearni program nije uništen da time pokušavaju da umanjiti uspeh napada SAD na Iran.

- LAŽNE VESTI CNN, ZAJEDNO SA NJUJORK TAJMSOM KOJI SVE VIŠE PROPADA, UDRUŽILI SU SE U POKUŠAJU DA OBLATE JEDAN OD NAJUSPEŠNIJIH VOJNIH UDARA U ISTORIJI. NUKLEARNA POSTROJENJA U IRANU SU POTPUNO UNIŠTENA! A I TAJMS I CNN SU NA UDARU JAVNOSTI! - napisao je Tramp, tradicionalno koristeći velika slova kada ima važnu objavu.

Ponovo se obratila američka ambasada u Jerusalimu

Ambasada SAD u Jerusalimu saopštila je da od danas ponovo radi i da je zaposlenima ukinuto naređenje da potraže sklonište na mestu na kojem su se našli u vreme iranskih raketnih napada.

Tramp objavio video snimak uz refren "Bombardujte Iran"

Američki predsednik Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut soušal objavio video snimak od 60 sekundi u kojem se vide bombarderi B-2 koji bacaju desetine bombi, a u pozadini ide pesma sa refrenom "Bombardujte Iran".

BBC navodi da je u pitanju parodija na hit grupe Bič bojs "Barbara En" gde je ime pesme zamenjeno sa "Bombardujte Iran".

