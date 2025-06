STRAVIČNI SNIMCI IZRAELSKOG NAPADA NA IRAN! Oštećene ključne zgrade u nuklearnom postrojenju (FOTO+VIDEO)

Rat Izraela i Irana nastavlja se osmi dan zaredom.

Snimci napada na iranske sisteme protivvazdušne odbrane

The Israeli Air Force released footage earlier showing a number of strikes carried out in recent days against air-defense systems and radars in the Isfahan Province of Central Iran, including one against a Tor-M1 Surface-to-Air Missile System. pic.twitter.com/NWZt7lXWMf — OSINTdefender (@sentdefender) 20. јун 2025.

Oštećene ključne zgrade u iranskom nuklearnom postrojenju

Ključne zgrade u iranskom nuklearnom postrojenju oštećene su u izraelskom napadu, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

U ranim jutarnjim satima juče, izraelski napad je usmeren na postrojenje za tešku vodu i reaktor u Kondabu.

Gore kancelarije Majkrosofta

U gradu Beršebi na jugu Izraela gore kancelarije čuvene kompanije Majkrosoft. Za sada ima petoro povređenih i prebačeni su u bolnicu.

🚨 BREAKING: An Iranian missile struck near the Microsoft building in Be'er Sheva, Southern Israel.



Several vehicles caught fire and significant damage occurred near the Gav-Yam Negev Tech Park.



Smoke was seen rising behind Microsoft after the direct hit. pic.twitter.com/BwIkeBoMTJ — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) 20. јун 2025.

Izrael napada

Izraelska vojska je u petak saopštila da je izvela noćne napade na desetine vojnih ciljeva u Iranu, uključujući Organizaciju za odbrambene inovacije i istraživanje (SPND), za koju tvrdi da je uključena u razvoj iranskog nuklearnog oružja.

Iran ispalio novi talas raketa na Izrael

Iranska vojska je ispalila novi talas raketa na Izrael, saopštila je izraelska vojska.

Napad se dogodio nakon što je Izrael izdao upozorenje o evakuaciji stanovnicima iranskog sela severozapadno od Teherana, najavljujući napad na vojnu infrastrukturu tamo.

It appears that the Iranian ballistic missile may have impacting the road, just barely missing this block of high-rise apartment buildings in Beersheba. pic.twitter.com/oAQrKwJ31j — OSINTdefender (@sentdefender) 20. јун 2025.

