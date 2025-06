UBIJEN AJATOLAHOV GLAVNI ČOVEK! Smrt načelnika Generaštaba iranske vojske, Tramp najavio nešto 'mnogo veće' SIRENE ZAVIJAJU U CELOM IZRAELU(FOTO+VIDEO)

Najnoviji sukob Izraela i Irana nastavljen je peti dan zaredom.

U Izraelu je od do ponedeljka stradalo 24 ljudi, a u Iranu su u vazdušnim udarima ubijene 224 osobe.

U Iranu još troje mrtvih, u Izraelu petoro ranjenih šrapnelima

Iranski mediji su preneli da je troje ljudi ubijeno u izraelskom napadu na grad Kašan u centralnom delu zemlje, a četiri osobe su ranjene.

U centralnom Izraelu je pet osoba lakše povređeno šrapnelima na jednom od mesta udara na parkiralištu autobusa.



Izrael: Ubijen ajatolahov glavni čovek - načelnik Generaštaba iranske vojske

Izraelske vazduhoplovne snage objavile su na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X da su borbeni avioni te zemlje iskoristili "iznenadnu šansu koja se ukazala tokom noći" i "u srcu Teherana, zahvaljujući preciznim obaveštajnim podacima, ubili Alija Šadmanija, ratnog načelnika Generalštaba (iranske vojske), najvišeg vojnog komandanta i čoveka najbližeg iranskom vođi Aliju Hamneiju".

Šadmani je preuzeo funkciju načelnika Generalštaba i komandanta Hitne komande oružanih snaga ranije ovog meseca, nakon smrti svog prethodnika Alama Alija Rašida, koji je eliminisan u prvom talasu izraelskih napada poznatih kao operacija "Uspon lava".

IDF: Ako ih mi ne zaustavimo, vi ste sledeći

Izraelske odbrambene snage (IDF) su na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X objavile video snimak uz koji je napisano "Ako ih mi ne zaustavimo, vi ste sledeći".

If we don’t stop them, you’re next. pic.twitter.com/svE6JSFph2