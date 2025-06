UŽASAN PRIZOR! Pogledajte trenutak Iranske ofanzive na Izrael: Odjekuju eksplozije i u Jerusalimu, Haifa žestoko raketirana (VIDEO)

Nastavljen je sukob Izraela i Irana. Tokom noći izvedeni su novi napadi, a borbe na Bliskom istoku ušle su u četrnaesti dan.

Pre 20 mminuta Iran je opet napao Izrael balističkim projektilima. Izvori navode da je ovaj put ispaljeno između 15 i 25 projektila. Izrael je mnoge od njih presreo, ali zabeženi su udari u Tel Avivu, Haifi i Beershebi.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 | Iran has launched a new wave of missiles toward Israeli-occupied territories. Videos show the massive impact of rockets in Haifa, Beersheba, and Israeli settlements. At least six locations were hit, with several casualties reported. pic.twitter.com/p7TyOu19TE