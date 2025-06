Izrael poslao 60 borbenih na Iran! Na udaru nuklearna postrojenja

Sukob Izraela i Irana – 6. dan. Više od 50 aviona učestvovalo je protekle noći u operacijama izraelske vojske u Iranu, a na meti su bile fabrike.

Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je izvršila niz vazdušnih udara na oko 20 iranskih nuklearnih i proizvodnih postrojenja za oružje u Teheranu.

Navodi se da su udari izvedeni uz pomoć 60 borbenih aviona, a pogođena su ''postrojenja za proizvodnju oružja, postrojenja za proizvodnju centrifuga, kao i istraživačka i razvojna postrojenja projekta razvoja nuklearnog oružja iranskog režima", prenosi Tajms of Izrael.

⭕️ 60 IAF Jets Strike 20+ Military Targets in Tehran



The IDF struck key nuclear and missile sites across Tehran, including:

- Uranium enrichment & centrifuge sites

- Missile & air defense production facilities

- Nuclear weapons R&D centers



These sites fuel Iran’s weapons… pic.twitter.com/9p8EJ4CJkG