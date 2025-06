Izrael napao Iran! Nuklearna postrojenja razorena precizinim udarima

Izrael je u ranim jutarnjim časovima u petak započeo široku vojnu akciju protiv ciljeva u Iranu, proglasivši vanredno stanje i upozorivši građane na mogući odgovor Teherana. Ministar odbrane Izraela potvrdio je da je reč o nizu „preventivnih udara“ na strateške lokacije, dok su se oblaci dima uzdizali iznad Teherana.

U saopštenju koje je usledilo odmah nakon napada, izraelski ministar Izrael Kac poručio je da se očekuje odgovor Irana u vidu raketnih i dron napada na izraelsku teritoriju i civile.

Eksplozije u Teheranu, zatvaranje škola i pretnje osvetom

Državna agencija IRNA javila je da se u prestonici Irana čuju višestruke detonacije, dok je izraelsko ministarstvo obrazovanja najavilo da će sve škole biti zatvorene u petak, iz predostrožnosti.

Eskalacija je usledila svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp upozorio na mogućnost izbijanja „masovnog rata“. Tramp je potvrdio da se američki diplomatski i vojni kadar povlači sa Bliskog istoka zbog rasta bezbednosnih rizika i poručio da SAD neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje.Izrael je takođe izdao opsežna uputstva za ponašanje u vanrednim okolnostima, pripremajući se za potencijalnu iransku odmazdu.

Izraelski avioni u „početnom udaru“ na iranske ciljeve

Ratno vazduhoplovstvo Izraela saopštilo je da su desetine borbenih aviona učestvovale u uvodnoj fazi napada, gađajući više lokacija širom Irana. Akcija je, kako je navedeno, sprovedena na osnovu preciznih obaveštajnih podataka sa ciljem da se oslabi iranski nuklearni program i odgovori na, kako tvrde, kontinuirane napade režima iz Teherana na Izrael.

Iran had no idea we were coming. They were completely blind.



The Israeli strike caught ALL the Iranian commanders in bed. Not a single warning signal was activated. pic.twitter.com/oLLyt1JhDs — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) 13. јун 2025.

Massive Strike by Israel on #Iran



Israeli Airstrikes Hit the Iranian Ballistic Missile bases.



Meanwhile #Israel haters and J!hadi Sympathizers in India are in Big Shock pic.twitter.com/T5DKeqAokM — Dr. Mahesh Joshi 🇮🇳 (@MaheshJoshi_MJ) 13. јун 2025.

Zvanično ime operacije: Uspon lava

Deni Danon, izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, obavestio je Savet bezbednosti i generalnog sekretara UN da je Tel Aviv pokrenuo operaciju pod nazivom „Uspon lava“, fokusiranu na neutralisanje iranske nuklearne i balističke infrastrukture.

- Došao je trenutak moralne odluke. Ili ćete stati uz Izrael, ili ćete ćutanjem biti saučesnici -poručio je Danon u dramatičnom obraćanju. On je optužio Iran za kršenje međunarodnih sporazuma i vođenje mreže terorističkih grupa u regionu.

Ajatolah Hamnei: „Biće strogo kažnjeni“

Iranski vrhovni lider, ajatolah Ali Hamnei, potvrdio je da je u izraelskim napadima ubijen određeni broj visokih vojnih komandanata i naučnika. U obraćanju naciji poručio je da je Izrael „sebi ispisao gorku sudbinu“ i da će za izvršene napade „surovo odgovarati“.

🚨 | JUST IN: Israel just took out Iran’s Military Chief of Staff General Mohammad Bagheri in a direct, targeted strike.



According to PM Netanyahu, Iran has already enriched enough uranium for nine atomic bombs



This is the consequence of decades of empty diplomacy.



Waiting was… pic.twitter.com/EhxZb1m0BA — Hank™ (@HANKonX) 13. јун 2025.

Iranski vazdušni prostor zatvoren na neodređeno

Iranska organizacija za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je kompletan vazdušni prostor iznad zemlje zatvoren do daljeg i apelovala na građane da se ne pojavljuju na aerodromima. Još ranije tokom noći privremeno je bio zatvoren prostor iznad Teherana, a sada je mera proširena na celu teritoriju zemlje.

Autor: S.M.