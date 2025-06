TRAMP RAZMATRA NAPAD NA IRANSKA NUKLEARNA POSTROJENJA? Izvori otkrivaju detalje hitnog sastanka u Beloj kući (FOTO+VIDEO)

Dve snažne eksplozije pogodile su područje u blizini hotela Espinas i iza zgrada Kosar u severnom delu Teherana, u okrugu Saadat Abad, javlja Iran Internešenel pozivajući se na izveštaj očevidaca.

Najnoviji sukob Izraela i Irana nastavljen je peti dan zaredom.

U Izraelu je od do ponedeljka stradalo 24 ljudi, a u Iranu su u vazdušnim udarima ubijene 224 osobe.

Tramp razmatra zajednički napad sa Izraelom na Iran?

Američki predsednik Donald Tramp razmatra mogućnost da se Sjedinjene Države pridruže Izraelu u napadu na iranska nuklearna postrojenja, uključujući i ona u Fordovu, objavio je CBS pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Prema ovim izvorima, ova opcija je trebalo da bude razmatrana na sastanku danas u takozvanoj Situacionoj sobi, prostoru Bele kuće namenjenom za sprovođenje kriznih operacija. Međutim, još uvek ne postoji potpuni konsenzus o toj ideji među najbližim Trampovim savetnicima.

Snimak izraelskog napada na iranski raketni sistem

🔴RAW FOOTAGE: The IAF struck 12 missile launch sites and storage facilities in Iran aimed at Israeli civilians.



We will continue to operate to defend our civilians. pic.twitter.com/hPFtBw4JqA