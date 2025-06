Predsednik Amerike Donald Tramp obratio se novinarima na NATO samitu i, pored glavne teme — izdvajanja 5 odsto BDP-a svih članica Alijanse — važna pitanja bila su i u vezi sa američkim napadom na iranska nuklearna postrojenja.

Tramp je rekao da je povećanje finansija za odbranu odličan potez i da je to velika pobeda za sve.

„Vrlo brzo ćemo imati ravnotežu, i to je ispravno. Radi se o velikom novcu, ogromnoj odbrambenoj potrošnji. Dug je put bio do ovoga, dugo smo radili na ovoj temi. Kada je Bajden bio tu, sve je zamrlo – kao i sve drugo. Danas ćemo jednoglasno doneti tu odluku. To je moja čvrsta uverenost. Ne možemo još govoriti o tome, jer glasanje tek sledi, a zna se da se ponekad dešavaju čudne stvari. Nisam previše zabrinut. Mislim da će proći. Vrlo sam zadovoljan“, rekao je Tramp.

Na pitanje o Izraelu i Iranu, američki predsednik je rekao da „smatra da stvari idu vrlo dobro“.

„Verujemo da nisu imali vremena da bilo šta izvuku, jer smo delovali brzo. Da je potrajalo dve nedelje, možda bi uspeli, ali ovako – ne. Znali su da dolazimo, i zato niko ne bi bio dole, 30 spratova pod zemljom. To je bila ogromna pobeda za sve – pa i za Iran. Imaju pametne ljude, imaju naftu, mogu da se oporave. Izrael se juče vratio, bio sam veoma ponosan na njih jer su se povukli. Napustili su dogovor jer su smatrali da je došlo do kršenja. Tehnički su bili u pravu, ali to ne bi dobro ispalo. Poslao sam poruku da se vrate – i jesu. To je bila dobra stvar. Izrael je jako pogođen poslednjih dana, posebno balističkim projektilima. Mnoge zgrade su uništene. Bibi Netanjahu treba da bude ponosan na sebe. Pokazali su snagu“, rekao je Tramp.

U medijima se pojavila i izjava iranskog ministra spoljnih poslova da Iran i dalje želi da obogaćuje uranijum.

Na to je Tramp rekao:

„Ne znam da li su to stvarno rekli, ali poslednje što sada žele jeste da obogaćuju bilo šta. Oni žele da se oporave – a mi im to nećemo dozvoliti. Nećemo to dopustiti, ni vojno. Mislim da ćemo na kraju imati neku vrstu odnosa s Iranom. Poslednjih dana imamo neku vrstu odnosa – pristali su na primirje, dogovor je bio ravnopravan. Obe strane su rekle: ‘Dosta je.’“

Nezaobilazno pitanje bilo je i ono o curenju obaveštajnih podataka koji pokazuju da su iranska nuklearna postrojenja možda samo delimično uništena.

„Izveštaj kaže da je moguće, ali zapravo – ne znaju. Mogu da zamolim Pita da kaže više o tome, jer je njegova agencija radila taj izveštaj. Mislim da će Izrael uskoro znati, jer su njihove službe uključene. Čuli smo da je došlo do ‘obrisanja’ sa lica zemlje. Kada pogledate slike pre i posle, sve iznad zemlje je izgorelo – drveće, zgrade. Izveštaj je bio tajni, preliminaran, sa ‘niskim stepenom pouzdanosti’. Sve su to politički motivi. FBI sprovodi istragu jer su ti podaci namenjeni za internu procenu. CNN i drugi pokušavaju da iskoriste to da omalovaže predsednika, a zapravo je to bio ogroman uspeh. To je sramota i za pilote i generale koji su sve to izveli. Operacija je bila savršena“, rekao je Tramp.

