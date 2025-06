Eksplozije su rano jutros odjeknule u Eslamšahru, zapadnom delu iranske prestonice Teherana, a dejstvovala i protivvazdušna odbrana (PVO).



To je objavio je Iran internešenel pozivajući se na objave očevidaca na društvenim mrežama.

Ovaj medij sa sedištem u Londonu, koji nije naklonjen iranskim vlastima, na svom nalogu na X objavio je video snimak koji navodno pokazuje dejstva PVO sistema u blizini Šahrijara, grada na zapadnom obodu Teherana.

🚨 BREAKING: Loud explosions reported in Eslamshahr, southwest of Tehran. Iranian air defenses have been activated. pic.twitter.com/eJSc8N6brD

O eksplozijama u Eslamšahru izvestio je i italijanski list Korijere dela sera, koji prenosi da se na području Bidganeha, u zapadnom delu Teherana, nalazi vojni kompleks i lanseri raketa koji su bili meta izraelskih vazdušnih udara tokom 12-dnevnog rata.

Navodi se da su lokalni iranski mediji izvestili da je u najmanje dve oblasti u toj zemlji jutros aktivirana PVO nakon uzbune zbog dronova.



Sirene na vazdušnu opasnost oglasile su se i u više zona na jugu Izraela, uključujući Berševu i Dimon, zbog rakete lansirane iz Jemena.



To su objavile Iranske odbrambene snage (IDF) u saopštenju na Telegramu u kojem piše i da je raketa "veoma verovatno uspešno presretnuta".

A new video shared on social media purportedly shows the activity of Iranian air defenses in an area close to Shahriar in western Tehran early Saturday. pic.twitter.com/NjjxjaNJSG