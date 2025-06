IRANCI ZAPRETILI I LANSIRALI NOVI TALAS RAKETA: 'BIRAJTE IZMEĐU SPORE SMRTI, PAKLENOG ŽIVOTA U BUNKERU ILI BEKSTVA' Oglasio se i Putin (FOTO/VIDEO)

Sukob Izraela i Irana nastavlja se šesti dan zaredom. Obe strane nastavljaju sa vazdušnim udarima raketama i dronovima, a sve o najnovijim dešavanjima možete pratiti na portalu Pink.rs.

23:29 Iranci prete

Iranci su, nakon lansiranja raketa, objavili da Izraelci „moraju da biraju između spore smrti u paklenom životu unutar bunkera ili bekstva iz Izraela“.

23:27 Oglasio se Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je u kontaktu sa Izraelom i Donaldom Trampom povodom izraelsko-iranskog sukoba.

Putin je, govoreći u sredu, rekao da se iransko društvo „konsoliduje oko svog političkog vođstva“ i da bi „bilo ispravno tražiti načine za prekid borbi i pronaći načine za dogovor oko Irana“.

Takođe je dodao da bi „bilo ispravno osigurati bezbednost Izraela, kao i interese Irana“, dodajući da bi Rusija i Iran „mogli da nastave rad u oblasti nuklearne energije“.

23:25 Hakovana iranska televizija

Iranska državna televizija objavila je da je njen satelitski signal poremećen i da se prikazuje neobičan video koji poziva građane da se pobune protiv vlade.

„Ako primetite poruke koje nisu povezane sa programom dok gledate televiziju, ovo je neprijateljsko ometanje satelitskog signala“, saopštila je državna televizija.

Video, koji se brzo proširio društvenim mrežama, optužuje iranski režim da je „izneverio sopstveni narod“ i poziva gledaoce da „preuzmu kontrolu nad svojom budućnošću“. Izvor snimka i detalji navodnog hakovanja još nisu poznati. Video prikazuje simbol lava u uglu, a montaža takođe koristi slike visokih iranskih komandanata poginulih u izraelskoj operaciji „Uspon lava“ 13. juna.

22:23 Izrael ostaje bez ključnih presretača projektila

Izrael ostaje bez obrambenih presretača balističkih raketa Arrow, što izaziva zabrinutost oko sposobnosti zemlje da se suprotstavi balističkim projektilima iz Irana, ako se sukob uskoro ne zaustavi.

21:57 Tramp se opet oglasio!

Donald Tramp je upravo razgovarao sa novinarima u Ovalnom kabinetu tokom događaja sa fudbalskim timom Juventus.

Rekao je da još nije odlučio šta će učiniti po pitanju Irana.

- Imam ideje šta da radim. Volim da donesem konačnu odluku sekundu pre nego što dospe - rekao je.

Još jednom je rekao da je Iran trebalo da postigne dogovor i da je sada prekasno za sastanak.

"Da li bi tamošnji režim mogao pasti?", pitali su ga.

- Naravno, sve se može desiti - rekao je.

Američki predsednik je dodao da će za oko sat vremena održati sastanak u Situacionoj sobi kako bi razgovarao o evakuaciji američkih građana iz Izraela.

Donald Tramp je rekao da bi sporazum sa Teheranom "još uvek mogao da se postigne" i da veruje da je "Iran bio samo nekoliko nedelja udaljen od toga da ima nuklearno oružje".

Dodao je: "Trebalo je da naprave dogovor, imao sam odličan dogovor za njih, na kraju su odlučili da to ne urade, a sada žale što su to uradili".

21:42 Pojavili se navodni snimci iranske ultrateške bombe "sadžil"

Balistička raketa "sadžil" je po prvi put lansirana. Na mrežama su se pojavili i snimci navodnog ispaljivanja.

Additional documentation of tonight’s ballistic missile launch from Iran against Israel, which Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims was carried out using a “Sejil” Two-Stage Medium-Range Ballistic Missile, which entered active service in around 2014, with this… pic.twitter.com/bzb8zn2ddv — OSINTdefender (@sentdefender) 18. јун 2025.

21:40 Iranska policija: Nekoliko povređenih u izraelskom napadu

Iranska policija saopštila je da je u današnjem izraelskom napadu u blizini njenog sedišta u Teheranu povređen je manji broj“ službenika.

U izjavi kojom osuđuje napad policija navodi da je nekoliko njenih zgrada pretrpelo štetu i ističe da napad "neće izazvati nikakav poremećaj" u njenom radu.

21:38 U napadu Irana poginula devojčica iz Ukrajine, u Izraelu se lečila od leukemije

Sedmogodišnja devojčica iz Ukrajine, koja je pobegla u Izrael radi lečenja leukemije nakon što je Rusija napala njenu zemlju, poginula je u nedelju u iranskom raketnom napadu na grad Bat Jam.

21:01 Američki ministar odbrane: Vojska je spremna da sprovede Trampova naređenja o Iranu

Američki ministar odbrane Pit Hegset je danas rekao u Senatu Kongresa SAD da Pentagon obaveštava predsednika Donalda Trampa o mogućim opcijama u izraelsko-iranskom ratu, dok Tramp vaga da li će se SAD pridružiti Izraelu u napadu na Iran ili neće.

Hegset je pred Odborom Senata za Oružane snage rekao da je za američku vojsku na Bliskom istoku obezbeđena "maksimalna zaštita u sili".

Takođe je rekao da je na Trampu da odluči da li će opskrbiti Izrael takozvanom "bombom za rabijanje bunkera" od deset tona da bi njome bio napadnut sam iranski centar za razvijanje nuklearnog programa.

To je bazi Fordo, nekoliko stotina metara ukopana u planini, gde se obogaćuje uranijum.

Da bi "bomba za razbijanje bunker" bila bačena, morali bi američki piloti koristiti američki strateški bombarder "B2 stelt".

Hegset nije želeo da ukaže na pravac daljeg američkog delovanja, već je samo rekao da američka vojska sprema opcije za Trampa.

"Trebalo je da (Iranci) postignu sporazum (sa SAD). Reč predsednika Trampa znači nešto - svet to razume. A naš posao u Ministarstvu odbrane je da budemo spremni i da imamo spremne opcije, a to i radimo", rekao je Hegset.

SAD su razmestile znatan broj aviona za točenje goriva u vazduhu kao i aviona-lovaca na mesta odakle mogu da brzo reaguju, a mogu biti i u službi evakuacije i napada na Iran.

Izraelsko-iranski konflikt ušao je u šesti dan, a Tramp je danas rekao da još nije odlučio da li će se Amerika umešati u rat na strani Izraela i napasti Iran što bi moglo uvući SAD u širi ratni sukob.

Tramp je priznao da deo njegove, Republikanske stranke, zazire od ulaska SAD u konflikt.

Na prethodnim saslušanjima - na kojima se činilo da je Hegset razgovarao o planu potrošnje Pentagona, poslanici su jasno stavili do znanja da su nezadovoljni što im nije izneo sve detalje o prvom predloženom budžetu Trampove administracije za odbranu.

Tramp je rekao da bi to iznosilo hiljadu milijardi dolara što je znatno povećanje u odnosu na sadašnjih nešto više od 800 milijardi dolara.

20:51 Izrael bombardovao pogon za proizvodnju protivtenkoskih raketa

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo bombardovalo je iranski proizvodni pogon protivtenkovskih raketa u blizini Teherana koji je Iran koristio za snabdevanje Hezbolaha.

To je potvrdio portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) brigadni general Efi Defrin, na konferenciji za novinare.

On kaže da su stotine protivtenkovskih raketa koje je proizveo Iran prebačene Hezbolahu u Libanu poslednjih godina.

Hezbolah je tokom rata lansirao stotine protivtenkovskih raketa na Izrael, ubivši i ranivši brojne vojnike i civile.

20:37 Netanjahu se zahvalio Trampu: "Stoji uz nas"

Izraelski premijer zahvalio je Donaldu Trampu što "stoji uz Izrael".

"U stalnom smo kontaktu, uključujući sinoć, imali smo vrlo srdačan razgovor", rekao je Benjamin Netanjahu.

Netanjahu je priznao da Izrael trpi mnoge "bolne gubitke", ali je poručio: "Front je snažan, narod odlučan, a Izrael jači nego ikad."

20:23 Iranski predsednički avion uzleteo prema Omanu

Tri iranska aviona, među kojima je i predsednički, lete prema Omanu, kažu avio analitičari.

Stručnjaci koji su pratili letove smatraju da su iranski pregovarači krenuli na pregovore o prekidu vatre, ali zvanične potvrde o tome još uvek nema. Telegraph piše da ti avioni nisu na putu za susret sa američkim pregovaračima.

20:18 Iran: Ispalili smo balističke rakete prema Izraelu

Iran je saoštio da je ispalio balističke rakete Sejjil-2 na čvrsto gorivo srednjeg dometa prema Izraelu, objavila je u saopštenju Iranska revolucionarna garda (IRGC).

"Dvanaesti talas operacije Istinsko obećanje započeo je lansiranjem superteških raketa Sejjil-2", stoji u saoštenju.

20:17 Pojavio se novi snimak navodnog lansiranja projektila iz Irana u Izrael

20:10 Vojska: Na Izrael lansirano oko 400 balističkih projektila i 1000 dronova, od početka sukoba najmanje 24 mrtvih

Iran je od početka sukoba u petak lansirao otprilike 400 balističkih projektila i 1000 dronova na Izrael, izjavio je izraelski vojni zvaničnik za CNN.

Prema njegovim rečima, od ukupnog broja ispaljenih projektila oko 20 balističkih raketa pogodilo je civilna područja u Izraelu. Od početka izraelske vojne operacije u napadima je do sada poginulo najmanje 24 ljudi.

19:55 Američka zastava spaljena u iranskom parlamentu, uzvikivali: "Smrt Americi!"

Američka zastava spaljena u iranskom parlamentu uz povike poslanika: Smrt Americi!

19:48 U toku je operacija presretanja iranskih raketa

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u sredu uveče u velikim delovima centralnog Izraela, dok je vojska saopštila da su njeni protivvazdušni sistemi otkrili novi raketni napad iz Irana.

Vojska je navela da je u toku operacija presretanja pretnje.

19:43 Rakete lete ka Izraelu

19:38 Vazdušna opasnost u Tel Avivu, zavijaju sirene!

19:29 Iran potvrdio privremena ograničenja pristupa internetu

Iran privremeno ograničava pristup internetu, saopštilo je tamošnje Ministarstvo komunikacija.

U izjavi koju su preneli iranski mediji Ministarstvo navodi da su ograničenja uvedena radi "sprečavanja pretnji neprijatelja".

19:28 Iran izdao upozorenje za evakuaciju u Haifi

Iran je poručio stanovnicima dela izraelskog grada Haife da se evakuišu jer "je opasno po život".

Haifa je tokom protekle nedelje bila meta iranskih napada. Izraelska vojska navodi da je većina projektila presretnuta, ali da su neka mesta pogođena.

19:27 U poslednja tri dana više od 30 američkih vojnih aviona iznad Evrope

Analiza podataka o praćenju letova koju je sproveo Sky News pokazuje da je više od 30 američkih vojnih aviona bilo aktivno iznad delova Evrope i Sredozemnog mora tokom protekla tri dana.

19:25 Izraelska vojska: Ispaljene rakete iz Irana, sklanjajte se!

Izraelska vojska je saopštila da je identifikovala rakete ispaljene iz Irana i da izraelski odbrambeni sistemi rade na tome da "presretnu pretnju".

U saopštenju, izraelska vojska (IDF) je naložila građanima da se sklone u zaštićeni prostor i tamo ostanu do daljnjeg.

Dodaje se da ga mogu napustiti tek nakon što dobiju "izričito uputstvo za to".

19:05 Tri razloga zbog kojih je nemoguće kopneno osvojiti Iran

1. Visoki planinski sistem Zagros na zapadu zemlje, prema granici sa Irakom.

2. Visoki planinski sistem Elburz na severu Irana prema Kaspijskom moru je pravi zid od bilo kakve vrste napada sa mora.

3. Istočne planine prema Avganistanu i Pakistanu, takođe su teško prohodne.

4. Dve smrtonosne pustinje - Dašte Kavit i Dašte Lut

They must have forgot about our airborne divisions. Within a day we would have control of Tehran. https://t.co/AliJaRUxYQ — Joshua Ball (@JoshuaLBall) 18. јун 2025.

19:00 Tramp: "Možda hoću, možda neću"

Na pitanje novinara da li će napasti Iran, Tramp je izjavio da "možda hoće, a možda i neće", ali je naposletku ponovo zapretio ajatolahu i Iranu.

On je izjavio da je Iranu uputio "krajnji ultimatum", naglašavajući da Teheran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Upozorio je da mu je strpljenje sa Iranom već nestalo, ali nije direktno potvrdio moguću vojnu intervenciju.

- Iran ima mnogo problema i želi da pregovara. Rekao sam im: "Zašto niste to učinili pre smrti i razaranja?" - izjavio je Tramp, osvrnuvši se i na reči iranskog vođe Hamneija da se Iran nikada neće predati, na šta je kratko odgovorio: "Srećno."

Tramp je istakao da svakodnevno razgovara sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom i pohvalio ga kao "lidera u ratno vreme", dodavši da se prema njemu postupa nepravedno zbog aktuelnog suđenja za korupciju.

18:50 Iranske balističke rakete lete ka Izraelu

Iran je večeras ispalio desetak balističkih raketa na Izrael. Stanovnici Islamšahra blizu Teherana u Iranu, snimili su trenutak tokom leta ovih raketa.

18:32 Hegset odbio da kaže da li će Amerika napasti Iran

Američki ministar odbrane Pit Hegset odbio je da kaže da li će Sjedinjene Države napasti Iran. Tokom saslušanja pred senatskim odborom senatorka iz redova demokrata Džin Šahin pitala je Hegseta da li razmatra vojnu akciju protiv Irana.

Hegset je odbio da odgovori pa je rekao: "Veliki deo onoga što mogu da kažem zadržao bih za poverljivo okruženje."

Dodao je da se "u svakom trenutku sprovode maksimalne mere zaštite" kako bi američki vojnici u inostranstvu bili sigurni.

18:29 Amerika evakuiše svoje državljane iz Izraela

Sjedinjene Američke Države rade na evakuaciji svojih državljana iz Izraela avionima i kruzerima, izjavio je američki ambasador u toj zemlji. Američka ambasada u Jerusalimu radi na pripremi evakuacije, naveo je Majk Hakabi u objavi na platformi X.

Urgent notice! American citizens wanting to leave Israel- US Embassy in Israel @usembassyjlm is working on evacuation flights & cruise ship departures.

You must enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) (https://t.co/rXymPRTQJJ) You will be alerted w/ updates. — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) 18. јун 2025.

18:07 Treći američki nosač aviona biće raspoređen u blizini Izraela

Borbena grupa nosača aviona USS Ford trebala bi iduće nedelje da bude raspoređena u Evropu, blizu Bliskog istoka, što znači da će treći američki nosač aviona biti u neposrednoj blizini sukoba između Izraela i Irana, rekli su američki zvaničnik i još dva upućena izvora.

Razmeštanje nosača aviona u operativnu zonu Evropske komande predviđeno je još krajem prošle godine.

S obzirom na aktuelni sukob s Iranom, vrlo je verovatno da će biti premešten u istočni deo Sredozemnog mora, u blizini Izraela.

U isto vreme još jedan nosač aviona kreće prema Bliskom istoku, gde bi trebao da se pridruži nosaču USS Karl Vinson ili da ga zameni, izvestio je CNN.

18:05 U toku je potpuni prekid interneta u Iranu

Iran je pogođen gotovo potpunim prekidom interneta na nacionalnom nivou, saopštila je organizacija NetBlocks, nevladino udruženje koja prati funkcionisanje i upravljanje internetom.

- Podaci iz mreže pokazuju da je Iran usred gotovo potpunog nacionalnog prekida interneta - objavio je NetBlocks na platformi X.

- Incident je usledio nakon niza ranijih delimičnih prekida i događa se usred sve većih vojnih napetosti s Izraelom nakon višednevne razmene raketnih napada - dodaje ta organizacija.

17:23 Iran poručio: "Tramp laže, ne pregovaramo s nebitnim ratnim huškačem"

Iranska misija pri UN upravo je odgovorila na tvrdnju Donalda Trampa da se Teheran obratio Vašingtonu.

- Nijedan iranski zvaničnik nikada nije tražio da puzi pred vratima Bele kuće - stoji u pisanom saopštenju.

Autor: Dalibor Stankov